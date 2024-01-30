Полезный десерт с йогуртом — видео рецепт

Десерт из творога и йогурта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Это рецепт очень вкусного творожно-йогуртового десерта без выпечки. Легкий, нежный, совсем нежирный десерт из полезных продуктов — творога, йогурта и ягод. Вместо клубники можно добавить любые ягоды.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

кисломолочный сыр — 400 г (в этом рецепте творог жирностью 9%);

йогурт густой — 400 г (в этом рецепте йогурт жирностью 2,5%);

сахарная пудра — 90-120 г (регулируйте по вкусу);

ванильный сахар — 15 г;

желатин быстрорастворимый — 15 г + 75 г воды;

клубника или другие ягоды — 150 г.

Для клубничного соуса:

клубника — 150 г;

сахар или сахарная пудра.

Способ приготовления

Измельчить творог блендером до однородного состояния. Добавить йогурт, сахарную пудру, снова измельчить блендером до однородности.

Кисломолочный сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Желатин залить холодной водой, дать ему набухнуть. Растопить на водяной бане.

Желатин в тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить желатин к творожно-йогуртовой массе. Взбить массу венчиком 2-3 минуты.

Желатин и кисломолочный творог. ​​​​​​Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить мелко нарезанную клубнику. Аккуратно перемешать.

Кусочки клубники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Переложить в форму. Если форма не силиконовая, то ее нужно предварительно выстелить пищевой пленкой, чтобы потом удобно достать десерт из формы.

Масса из кисломолочного сыра и йогурта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить в холодильник на 6-8 часов до полного застывания.

Клубника с сахаром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для клубничного соуса измельчить клубнику с сахаром (сахарной пудрой) при помощи блендера.

Десерт с клубникой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый десерт достать из формы, украсить клубникой и мятой.

Ранее мы писали про нежный десерт без сахара, муки и растительного масла — всего 100 калорий на 100 г.

Еще мы писали про самый простой рецепт легендарного львовского сырника.

Также мы писали про давний медовик по рецепту бабушки.