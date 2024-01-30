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Невероятный низкокалорийный десерт из творога и йогурта за 10 минут

30 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезный десерт с йогуртом — видео рецепт
Десерт из творога и йогурта. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт очень вкусного творожно-йогуртового десерта без выпечки. Легкий, нежный, совсем нежирный десерт из полезных продуктов — творога, йогурта и ягод. Вместо клубники можно добавить любые ягоды. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • кисломолочный сыр — 400 г (в этом рецепте творог жирностью 9%);
  • йогурт густой — 400 г (в этом рецепте йогурт жирностью 2,5%);
  • сахарная пудра — 90-120 г (регулируйте по вкусу);
  • ванильный сахар — 15 г;
  • желатин быстрорастворимый — 15 г + 75 г воды;
  • клубника или другие ягоды — 150 г.

Для клубничного соуса:

  • клубника — 150 г;
  • сахар или сахарная пудра. 

Способ приготовления 

Измельчить творог блендером до однородного состояния. Добавить йогурт, сахарную пудру, снова измельчить блендером до однородности.

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Кисломолочный сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Желатин залить холодной водой, дать ему набухнуть. Растопить на водяной бане.

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Желатин в тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить желатин к творожно-йогуртовой массе. Взбить массу венчиком 2-3 минуты.

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Желатин и кисломолочный творог. ​​​​​​Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить мелко нарезанную клубнику. Аккуратно перемешать. 

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Кусочки клубники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Переложить в форму. Если форма не силиконовая, то ее нужно предварительно выстелить пищевой пленкой, чтобы потом удобно достать десерт из формы. 

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Масса из кисломолочного сыра и йогурта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить в холодильник на 6-8 часов до полного застывания.

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Клубника с сахаром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для клубничного соуса измельчить клубнику с сахаром (сахарной пудрой) при помощи блендера. 

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Десерт с клубникой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый десерт достать из формы, украсить клубникой и мятой.

Ранее мы писали про нежный десерт без сахара, муки и растительного масла — всего 100 калорий на 100 г. 

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