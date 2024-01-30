Полезный десерт с йогуртом — видео рецепт

Невероятный низкокалорийный десерт из творога и йогурта за 10 минут
Это рецепт очень вкусного творожно-йогуртового десерта без выпечки. Легкий, нежный, совсем нежирный десерт из полезных продуктов — творога, йогурта и ягод. Вместо клубники можно добавить любые ягоды.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- кисломолочный сыр — 400 г (в этом рецепте творог жирностью 9%);
- йогурт густой — 400 г (в этом рецепте йогурт жирностью 2,5%);
- сахарная пудра — 90-120 г (регулируйте по вкусу);
- ванильный сахар — 15 г;
- желатин быстрорастворимый — 15 г + 75 г воды;
- клубника или другие ягоды — 150 г.
Для клубничного соуса:
- клубника — 150 г;
- сахар или сахарная пудра.
Способ приготовления
Измельчить творог блендером до однородного состояния. Добавить йогурт, сахарную пудру, снова измельчить блендером до однородности.
Желатин залить холодной водой, дать ему набухнуть. Растопить на водяной бане.
Добавить желатин к творожно-йогуртовой массе. Взбить массу венчиком 2-3 минуты.
Добавить мелко нарезанную клубнику. Аккуратно перемешать.
Переложить в форму. Если форма не силиконовая, то ее нужно предварительно выстелить пищевой пленкой, чтобы потом удобно достать десерт из формы.
Поставить в холодильник на 6-8 часов до полного застывания.
Для клубничного соуса измельчить клубнику с сахаром (сахарной пудрой) при помощи блендера.
Готовый десерт достать из формы, украсить клубникой и мятой.
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