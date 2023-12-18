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Не рецепт, а золото — маринованные шампиньоны за 10 минут

18 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт закуски из грибов – видео
Маринованные шампиньоны. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень удачный способ маринования шампиньонов. Грибы по этому рецепту получаются невероятно вкусными. По этому методу также можно замариновать вешенки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • шампиньоны 1 кг;
  • соль 1 ст.л;
  • сахар 2 ст.л;
  • уксус яблочный 6% 6 ст.л;
  • растительное масло 4 ст.л;
  • лавровый лист 3 шт;
  • черный перец 10 горошин. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо приготовить маринад. Для этого в воду кладем соль, сахар, специи, чеснок и доводим до кипения. 

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем добавляем растительное масло и уксус, все тщательно перемешать. 

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Нарезанный чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить грибы и варить на протяжении 10 минут. 

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Грибы в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Грибы необходимо поставить в холодильник на пару часов, лучше всего, чтобы они настоялись сутки. 

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Грибы в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Такие грибы можно использовать, как отдельную закуску или для приготовления салатов. 

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Готовые грибы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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