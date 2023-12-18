Идеальный рецепт закуски из грибов – видео

Не рецепт, а золото — маринованные шампиньоны за 10 минут
Очень удачный способ маринования шампиньонов. Грибы по этому рецепту получаются невероятно вкусными. По этому методу также можно замариновать вешенки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- шампиньоны 1 кг;
- соль 1 ст.л;
- сахар 2 ст.л;
- уксус яблочный 6% 6 ст.л;
- растительное масло 4 ст.л;
- лавровый лист 3 шт;
- черный перец 10 горошин.
Способ приготовления
Сначала необходимо приготовить маринад. Для этого в воду кладем соль, сахар, специи, чеснок и доводим до кипения.
Затем добавляем растительное масло и уксус, все тщательно перемешать.
Добавить грибы и варить на протяжении 10 минут.
Грибы необходимо поставить в холодильник на пару часов, лучше всего, чтобы они настоялись сутки.
Такие грибы можно использовать, как отдельную закуску или для приготовления салатов.
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