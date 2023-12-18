Идеальный рецепт закуски из грибов – видео

Маринованные шампиньоны. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень удачный способ маринования шампиньонов. Грибы по этому рецепту получаются невероятно вкусными. По этому методу также можно замариновать вешенки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

шампиньоны 1 кг;

соль 1 ст.л;

сахар 2 ст.л;

уксус яблочный 6% 6 ст.л;

растительное масло 4 ст.л;

лавровый лист 3 шт;

черный перец 10 горошин.

Способ приготовления

Сначала необходимо приготовить маринад. Для этого в воду кладем соль, сахар, специи, чеснок и доводим до кипения.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем добавляем растительное масло и уксус, все тщательно перемешать.

Нарезанный чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить грибы и варить на протяжении 10 минут.

Грибы в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Грибы необходимо поставить в холодильник на пару часов, лучше всего, чтобы они настоялись сутки.

Грибы в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Такие грибы можно использовать, как отдельную закуску или для приготовления салатов.

Готовые грибы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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