Вкусный и простой салат на Новый год — видео рецепт

Самый вкусный салат на Новый год 2024 из самых простых продуктов за пять минут
Самый вкусный салат на Новый год 2024. Он готовится из простейших продуктов, а его приготовление занимает всего пять минут.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 200 г риса;
- 2 стакана воды;
- пучок репчатого лука;
- 1 огурец;
- 3 яйца;
- 160 г тунца консервированного;
- 2 ст.л. майонеза;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления
Сначала нужно промыть рис и сварить его до готовности. Готовый рис нужно охладить и переложить в салатник.
Теперь нужно нарезать зеленый лук, добавить его в рис.
Огурец следует почистить и нарезать тонкими пластинками, а затем кубиком.
Затем нужно нарезать три вареных яйца. Добавить в салатник.
Далее нам понадобится консервированный тунец, лишнюю жидкость слить и добавить ко всем ингредиентам.
Заправляем салат майонезом и можно подавать на стол.
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