Вкусный и простой салат на Новый год — видео рецепт

Салат на Новый год. Фото: Freepik

Самый вкусный салат на Новый год 2024. Он готовится из простейших продуктов, а его приготовление занимает всего пять минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

200 г риса;

2 стакана воды;

пучок репчатого лука;

1 огурец;

3 яйца;

160 г тунца консервированного;

2 ст.л. майонеза;

соль;

черный молотый перец.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть рис и сварить его до готовности. Готовый рис нужно охладить и переложить в салатник.

Рис в кастрюле. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно нарезать зеленый лук, добавить его в рис.

Нарезанные огурцы. Фото: YouTube @prostirecepti

Огурец следует почистить и нарезать тонкими пластинками, а затем кубиком.

Зеленый лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно нарезать три вареных яйца. Добавить в салатник.

Вареные яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нам понадобится консервированный тунец, лишнюю жидкость слить и добавить ко всем ингредиентам.

Приготовление салата. Фото: YouTube @prostirecepti

Заправляем салат майонезом и можно подавать на стол.

Готовый салат. Фото: YouTube @prostirecepti

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