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Самый вкусный салат на Новый год 2024 из самых простых продуктов за пять минут

10 декабря 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и простой салат на Новый год — видео рецепт
Салат на Новый год. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Самый вкусный салат на Новый год 2024. Он готовится из простейших продуктов, а его приготовление занимает всего пять минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • 200 г риса;
  • 2 стакана воды;
  • пучок репчатого лука;
  • 1 огурец;
  • 3 яйца;
  • 160 г тунца консервированного;
  • 2 ст.л. майонеза;
  • соль;
  • черный молотый перец.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть рис и сварить его до готовности. Готовый рис нужно охладить и переложить в салатник.

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Рис в кастрюле. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно нарезать зеленый лук, добавить его в рис.

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Нарезанные огурцы. Фото: YouTube @prostirecepti

Огурец следует почистить и нарезать тонкими пластинками, а затем кубиком.

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Зеленый лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно нарезать три вареных яйца. Добавить в салатник.

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Вареные яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нам понадобится консервированный тунец, лишнюю жидкость слить и добавить ко всем ингредиентам.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @prostirecepti

Заправляем салат майонезом и можно подавать на стол.

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Готовый салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

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