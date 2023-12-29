Такая утка получится у всех сочной — видео рецепт

Запеченная утка. Фото: YouTube @klopotenko

Рецепт сочной и нежной запеченной утки в рукаве от известного шеф-повара Евгения Клопотенко, которая просто тает во рту. Удивите себя и своих родных интересным сочетанием винограда и утки, просто приготовьте и увидите, как это вкусно. Это блюдо может стать главной звездой на вашем праздничном столе на Новый год.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

утка 1 шт (2,2 кг);

рукав для запекания;

корица 1/2 ч.л;

чеснок 1 гол;

лук 2 шт;

виноград красный 250 г;

картофель круглый 9 шт;

масло 1 ст.л;

соль.

Способ приготовления

Лук порезать на 3-4 части и приготовить красный виноград.

Ломтики лука. Фото: YouTube @klopotenko

Утку натереть солью со всех сторон. Затем натереть корицей.

Утка и соль. Фото: YouTube @klopotenko

Также нам понадобится картофель, который нужно немного обжарить на сковороде.

Жареная картошка. Фото: YouTube @klopotenko

Внутрь утки складываем виноград и лук.

Утка и картофель. Фото: YouTube @klopotenko

Кладем в рукав для запекания картофель, а на него утку.

Утка в рукаве. Фото: YouTube @klopotenko

Запекать при температуре 180°С в течение 2,5 часов.

Запеченная утка. Фото: YouTube @klopotenko

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