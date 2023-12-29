Такая утка получится у всех сочной — видео рецепт

Самый вкусный рецепт утки в рукаве к праздничному столу от Клопотенко
Рецепт сочной и нежной запеченной утки в рукаве от известного шеф-повара Евгения Клопотенко, которая просто тает во рту. Удивите себя и своих родных интересным сочетанием винограда и утки, просто приготовьте и увидите, как это вкусно. Это блюдо может стать главной звездой на вашем праздничном столе на Новый год.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- утка 1 шт (2,2 кг);
- рукав для запекания;
- корица 1/2 ч.л;
- чеснок 1 гол;
- лук 2 шт;
- виноград красный 250 г;
- картофель круглый 9 шт;
- масло 1 ст.л;
- соль.
Способ приготовления
Лук порезать на 3-4 части и приготовить красный виноград.
Утку натереть солью со всех сторон. Затем натереть корицей.
Также нам понадобится картофель, который нужно немного обжарить на сковороде.
Внутрь утки складываем виноград и лук.
Кладем в рукав для запекания картофель, а на него утку.
Запекать при температуре 180°С в течение 2,5 часов.
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