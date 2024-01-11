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Самая вкусная тушеная капуста с томатной пастой и сметаной от деревенской хозяйки

11 января 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт тушеной капусты — видео
Тушеная капуста. Фото: YouTube @hospodynya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это классический рецепт тушеной капусты, который понравится всем. Готовится очень просто и быстро. Такая капуста хорошо подойдет в качестве гарнира или отдельного блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • капуста 1,5 кг;
  • морковь 2 шт;
  • лук 2 шт;
  • томатная паста 1 ст. л;
  • сметана 150 мл;
  • соль и перец по вкусу;
  • масло для тушения.

Способ приготовления

Для этого рецепта нам понадобится капуста, морковь и лук.

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Капуста, морковь и лук. Фото: YouTube @hospodynya

Капусту нужно нашинковать или порезать, морковь натереть, лук мелко порезать.

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Капуста, морковь и лук. Фото: YouTube @hospodynya

Лук обжарить несколько минут, затем добавить морковь, тщательно перемешать.

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Жареная морковь и лук. Фото: YouTube @hospodynya

Спустя еще несколько минут добавляем капусту, все тщательно перемешать.

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Капуста на сковороде. Фото: YouTube @hospodynya

Протушить 5-10 минут, добавить соль и специи.

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Томатная паста и сметана. Фото: YouTube @hospodynya

Затем добавить смесь из томатной пасты и сметаны. Все тщательно перемешать.

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Тушеная капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Тушить еще в течение нескольких минут и снимаем с огня.

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Тушеная капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о гениальном салате из пекинской капусты.

Еще мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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тушеная капуста

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