Идеальный рецепт тушеной капусты — видео

Тушеная капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Это классический рецепт тушеной капусты, который понравится всем. Готовится очень просто и быстро. Такая капуста хорошо подойдет в качестве гарнира или отдельного блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

капуста 1,5 кг;

морковь 2 шт;

лук 2 шт;

томатная паста 1 ст. л;

сметана 150 мл;

соль и перец по вкусу;

масло для тушения.

Способ приготовления

Для этого рецепта нам понадобится капуста, морковь и лук.

Капуста, морковь и лук. Фото: YouTube @hospodynya

Капусту нужно нашинковать или порезать, морковь натереть, лук мелко порезать.

Капуста, морковь и лук. Фото: YouTube @hospodynya

Лук обжарить несколько минут, затем добавить морковь, тщательно перемешать.

Жареная морковь и лук. Фото: YouTube @hospodynya

Спустя еще несколько минут добавляем капусту, все тщательно перемешать.

Капуста на сковороде. Фото: YouTube @hospodynya

Протушить 5-10 минут, добавить соль и специи.

Томатная паста и сметана. Фото: YouTube @hospodynya

Затем добавить смесь из томатной пасты и сметаны. Все тщательно перемешать.

Тушеная капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Тушить еще в течение нескольких минут и снимаем с огня.

Тушеная капуста. Фото: YouTube @hospodynya

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