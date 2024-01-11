Идеальный рецепт тушеной капусты — видео

Самая вкусная тушеная капуста с томатной пастой и сметаной от деревенской хозяйки
Это классический рецепт тушеной капусты, который понравится всем. Готовится очень просто и быстро. Такая капуста хорошо подойдет в качестве гарнира или отдельного блюда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- капуста 1,5 кг;
- морковь 2 шт;
- лук 2 шт;
- томатная паста 1 ст. л;
- сметана 150 мл;
- соль и перец по вкусу;
- масло для тушения.
Способ приготовления
Для этого рецепта нам понадобится капуста, морковь и лук.
Капусту нужно нашинковать или порезать, морковь натереть, лук мелко порезать.
Лук обжарить несколько минут, затем добавить морковь, тщательно перемешать.
Спустя еще несколько минут добавляем капусту, все тщательно перемешать.
Протушить 5-10 минут, добавить соль и специи.
Затем добавить смесь из томатной пасты и сметаны. Все тщательно перемешать.
Тушить еще в течение нескольких минут и снимаем с огня.
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