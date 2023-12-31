Новогоднее блюдо из куриного филе — видео рецепт

Самое вкусное горячее блюдо из куриного филе на праздничный стол
Это рецепт самого вкусного горячего блюда из куриного филе на праздничный стол. Обязательно сохраните этот рецепт, он вас тучно удивит своим потрясающим вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 3 куриные грудки;
- соль и чёрный перец;
- паприка сладкая;
- 1 луковица;
- растительное масло;
- морковь;
- 6-7 грибов;
- творог 100 г;
- 2 зубчика чеснока;
- 4 столовых ложки простого белого йогурта;
- 1 яйцо.
Способ приготовления
Берем три куриных филе и разрезаем на одинаковые кусочки. Сверху накрываем пищевой пленкой и отбиваем.
Добавляем соль и специи с обеих сторон.
Далее нарезать один лук на мелкие кубики, его нужно обжарить.
Затем добавляем натертую морковь, все тщательно перемешаем.
Затем нужно мелко нарезать грибы и добавить к луку и моркови, все обжарить.
Также нужно натереть сыр, одну часть сыра добавляем в грибы и лук. Еще добавляем измельченный чеснок, соль с перцем и классический йогурт. Все тщательно перемешать.
На ломтики филе кладем начинку из грибов и делаем рулетики. Выкладываем их в форму для запекания.
Вторую часть сыра перекладываем в тарелку, добавляем одно куриное филе, несколько ложек йогурта, соль и специи. Этой массой покрываем куриные рулетики.
Отправляем запекаться на 30-40 минут при 180°С.
Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.
Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.
Рецепт шикарного мяса свинины, запеченный в духовке к праздничному столу.
Читайте Новини.LIVE!