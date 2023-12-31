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Самое вкусное горячее блюдо из куриного филе на праздничный стол

31 декабря 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Новогоднее блюдо из куриного филе — видео рецепт
Куриные рулетики. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт самого вкусного горячего блюда из куриного филе на праздничный стол. Обязательно сохраните этот рецепт, он вас тучно удивит своим потрясающим вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • 3 куриные грудки;
  • соль и чёрный перец;
  • паприка сладкая;
  • 1 луковица;
  • растительное масло;
  • морковь;
  • 6-7 грибов;
  • творог 100 г;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 4 столовых ложки простого белого йогурта;
  • 1 яйцо.

Способ приготовления

Берем три куриных филе и разрезаем на одинаковые кусочки. Сверху накрываем пищевой пленкой и отбиваем.

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Куриное филе. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем соль и специи с обеих сторон.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нарезать один лук на мелкие кубики, его нужно обжарить.

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Жареные грибы. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем добавляем натертую морковь, все тщательно перемешаем.

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Начинка для рулетиков. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно мелко нарезать грибы и добавить к луку и моркови, все обжарить.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @prostirecepti

Также нужно натереть сыр, одну часть сыра добавляем в грибы и лук. Еще добавляем измельченный чеснок, соль с перцем и классический йогурт. Все тщательно перемешать.

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Рулетики с курицей. Фото: YouTube @prostirecepti

На ломтики филе кладем начинку из грибов и делаем рулетики. Выкладываем их в форму для запекания.

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Рулеты и творог. Фото: YouTube @prostirecepti

Вторую часть сыра перекладываем в тарелку, добавляем одно куриное филе, несколько ложек йогурта, соль и специи. Этой массой покрываем куриные рулетики.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @prostirecepti

Отправляем запекаться на 30-40 минут при 180°С.

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Рулеты с начинкой. Фото: YouTube @prostirecepti

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