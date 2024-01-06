Идеальный рассол для приготовления скумбрии и сельди — видео

Самый быстрый способ, как засолить скумбрию или сельдь
По этому рецепту можно засолить несколько видов рыбы — скумбрию или сельдь. Получается гораздо вкуснее, чем из супермаркета. К тому же приготовление такой рыбы бюджетное.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Госпожа Сосницкая.
Вам понадобится:
- 2 тушки рыбы (селедка или скумбрия);
- 1,5 л холодной кипяченой воды;
- 6 ст.л. соли;
- 3 ст.л. сахара;
- специи по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно почистить рыбу, отрезать голову и промыть тушки под проточной водой.
Складываем рыбу в высокую 2-литровую банку (можно использовать пластиковую бутылку).
Теперь нужно приготовить рассол. Для этого на 0,5 л холодной кипяченой воды (можно взять сырую отфильтрованную воду) идет 2 ст.л. соли и 1 ст.л. сахара.
Залить рассолом рыбу и убирать банку в холодильник на три дня.
Через 72 часа рыба будет готова.
В таком рассоле рыба может простоять в холоде не менее месяца.
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