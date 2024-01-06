Идеальный рассол для приготовления скумбрии и сельди — видео

Скумбрия и сельдь. Фото: YouTube @pani_sosnytska

По этому рецепту можно засолить несколько видов рыбы — скумбрию или сельдь. Получается гораздо вкуснее, чем из супермаркета. К тому же приготовление такой рыбы бюджетное.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Госпожа Сосницкая.

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Вам понадобится:

2 тушки рыбы (селедка или скумбрия);

1,5 л холодной кипяченой воды;

6 ст.л. соли;

3 ст.л. сахара;

специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить рыбу, отрезать голову и промыть тушки под проточной водой.

Скумбрия и сельдь. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Складываем рыбу в высокую 2-литровую банку (можно использовать пластиковую бутылку).

Скумбрия и сельдь. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Теперь нужно приготовить рассол. Для этого на 0,5 л холодной кипяченой воды (можно взять сырую отфильтрованную воду) идет 2 ст.л. соли и 1 ст.л. сахара.

Приготовление рассола. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Залить рассолом рыбу и убирать банку в холодильник на три дня.

Рыба в банке. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Через 72 часа рыба будет готова.

Рыба в рассоле. Фото: YouTube @pani_sosnytska

В таком рассоле рыба может простоять в холоде не менее месяца.

Скумбрия и сельдь. Фото: YouTube @pani_sosnytska

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