Торт наполеон за 15 минут — видео рецепт

Торт "наполеон". Фото: YouTube @sweetliferecipe

Рецепт приготовления торт всего за 15 минут. Это самый быстрый и вкусный "наполеон", который получится повторить у каждого.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сладкая жизнь с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

молоко 1 литр;

сахар 200 г;

яйца 4 шт;

мука 60 г;

масло сливочное 60 г;

тесто слоеное 600 г.

Способ приготовления

Начнем приготовление с крема. Для этого нам понадобится 4 куриных яйца, добавить соль и немного взбить.

Куриные яйца. Фото: YouTube @sweetliferecipe

К яйцам добавляем пшеничную муку, все тщательно перемешать.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Ставим кастрюлю на огонь и наливаем молоко и тонкой струйкой, постоянно помешивая, добавляем яичную смесь. Добавляем сахар, ванильный сахар и варим на медленном огне до загустения. Очень важно постоянно помешивать.

Приготовление крема. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Как только масса загустела добавляем сливочное масло, все тщательно перемешать. Заварной крем готов, Его необходимо накрыть пищевой пленкой и оставить для охлаждения.

Приготовление крема. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Теперь нужно нарезать полоски из слоенного теста. Запекать при 180°С 10-15 минут.

Полоски из теста. Приготовление крема. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далее на полоски выкладываем крем и промазываем.

Приготовление торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Таким образом собираем торт и обматываем пищевой пленкой. Оставляем для пропитывания в холодильнике.

Приготовление торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далее нужно из слоенного теста нарезать крошки.

Крошка из теста. Приготовление торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Этими крошками украшаем торт.

Украшение торта. Приготовление торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Оставляем торт для пропитки и через несколько часов можно подавать.

Готовый торт. Приготовление торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Ранее мы писали про рецепт простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали про еще один быстрый рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

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