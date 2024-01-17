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Самый быстрый и вкусный рецепт торта "наполеон" за 15 минут

17 января 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Торт наполеон за 15 минут — видео рецепт
Торт "наполеон". Фото: YouTube @sweetliferecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт приготовления торт всего за 15 минут. Это самый быстрый и вкусный "наполеон", который получится повторить у каждого. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сладкая жизнь с Юлией Шевчук

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Вам понадобится: 

  • молоко 1 литр;
  • сахар 200 г;
  • яйца 4 шт;
  • мука 60 г;
  • масло сливочное 60 г;
  • тесто слоеное 600 г. 

Способ приготовления 

Начнем приготовление с крема. Для этого нам понадобится 4 куриных яйца, добавить соль и немного взбить. 

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Куриные яйца. Фото: YouTube @sweetliferecipe

К яйцам добавляем пшеничную муку, все тщательно перемешать. 

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Ставим кастрюлю на огонь и наливаем молоко и тонкой струйкой, постоянно помешивая, добавляем яичную смесь. Добавляем сахар, ванильный сахар и варим на медленном огне до загустения. Очень важно постоянно помешивать. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Как только масса загустела добавляем сливочное масло, все тщательно перемешать. Заварной крем готов, Его необходимо накрыть пищевой пленкой и оставить для охлаждения. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Теперь нужно нарезать полоски из слоенного теста. Запекать при 180°С 10-15 минут. 

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Полоски из теста. Приготовление крема. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далее на полоски выкладываем крем и промазываем. 

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Приготовление торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Таким образом собираем торт и обматываем пищевой пленкой. Оставляем для пропитывания в холодильнике. 

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Приготовление торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далее нужно из слоенного теста нарезать крошки. 

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Крошка из теста. Приготовление торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Этими крошками украшаем торт. 

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Украшение торта. Приготовление торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Оставляем торт для пропитки и через несколько часов можно подавать. 

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Готовый торт. Приготовление торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Ранее мы писали про рецепт простой выпечки к чаю за 10 минут

Также мы писали про еще один быстрый рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту. 

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырская изба". 

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