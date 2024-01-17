Торт наполеон за 15 минут — видео рецепт

Самый быстрый и вкусный рецепт торта "наполеон" за 15 минут
Рецепт приготовления торт всего за 15 минут. Это самый быстрый и вкусный "наполеон", который получится повторить у каждого.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сладкая жизнь с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- молоко 1 литр;
- сахар 200 г;
- яйца 4 шт;
- мука 60 г;
- масло сливочное 60 г;
- тесто слоеное 600 г.
Способ приготовления
Начнем приготовление с крема. Для этого нам понадобится 4 куриных яйца, добавить соль и немного взбить.
К яйцам добавляем пшеничную муку, все тщательно перемешать.
Ставим кастрюлю на огонь и наливаем молоко и тонкой струйкой, постоянно помешивая, добавляем яичную смесь. Добавляем сахар, ванильный сахар и варим на медленном огне до загустения. Очень важно постоянно помешивать.
Как только масса загустела добавляем сливочное масло, все тщательно перемешать. Заварной крем готов, Его необходимо накрыть пищевой пленкой и оставить для охлаждения.
Теперь нужно нарезать полоски из слоенного теста. Запекать при 180°С 10-15 минут.
Далее на полоски выкладываем крем и промазываем.
Таким образом собираем торт и обматываем пищевой пленкой. Оставляем для пропитывания в холодильнике.
Далее нужно из слоенного теста нарезать крошки.
Этими крошками украшаем торт.
Оставляем торт для пропитки и через несколько часов можно подавать.
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