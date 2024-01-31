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Самый простой рецепт зимней солянки

31 января 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и простой способ приготовления солянки — видео рецепт
Солянка с колбасой. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Солянка — очень уместное первое блюдо в холодное время года. Питательный суп с ярким ароматом точно оценят все. Попытайтесь приготовить по этому рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

  • мясо — 300 г (свинина или говядина);
  • вода — 2,5 л;
  • лук — 1 шт.;
  • ветчина — 300 г;
  • колбаски баварские — 2 шт.;
  • сосиски молочные — 2 шт.;
  • огурец соленый (хрустящий) — 2 шт.;
  • рассол — 0,5 ст.;
  • маслины — 100 г;
  • соль — 1-1,5 ч.л.;
  • томатная паста — 1 упаковка;
  • вода для заправки — 0,5 ст.;
  • зелень (петрушка, укроп);
  • лимон;
  • сметана;
  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления

Ставим мясо вариться. Когда образовалась пенка, снимаем ее. Варим до готовности.

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Мясо в кастрюле. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее нарезаем лук на небольшие кубики, соленые огурцы — соломкой, баварские колбаски — кольцами, молочные сосиски — кольцами, а ветчину — соломкой.

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Маринованные огурцы. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим сковородку на средний огонь, добавляем масло, лук и жарим до золотистости, затем засыпаем ассорти из колбасок и оставляем на 2 минуты, добавляем огурцы и оставляем еще на 2 минуты.

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Колбаса и сосиски. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Теперь добавляем томатную пасту, воду, убавляем огонь, накрываем крышкой и оставляем тушиться на15 минут.

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Маринованные огурцы и томатная паста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Когда мясо приготовилось, нарезаем его на небольшие кусочки.

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Нарезанное мясо. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Собираем солянку. В бульон добавляем мясо, ассорти из колбасок, маслины, рассол, соль и даем закипеть.

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Добавление воды. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

По вкусу добавляем лимон, сметану и зелень.

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Готовая солянка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раньше мы писали об антипохмельном курином супе "кудрявый" по рецепту мамы.

Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.

еда
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кухня
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солянка

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