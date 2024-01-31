Вкусный и простой способ приготовления солянки — видео рецепт

Самый простой рецепт зимней солянки
Солянка — очень уместное первое блюдо в холодное время года. Питательный суп с ярким ароматом точно оценят все. Попытайтесь приготовить по этому рецепту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- мясо — 300 г (свинина или говядина);
- вода — 2,5 л;
- лук — 1 шт.;
- ветчина — 300 г;
- колбаски баварские — 2 шт.;
- сосиски молочные — 2 шт.;
- огурец соленый (хрустящий) — 2 шт.;
- рассол — 0,5 ст.;
- маслины — 100 г;
- соль — 1-1,5 ч.л.;
- томатная паста — 1 упаковка;
- вода для заправки — 0,5 ст.;
- зелень (петрушка, укроп);
- лимон;
- сметана;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления
Ставим мясо вариться. Когда образовалась пенка, снимаем ее. Варим до готовности.
Далее нарезаем лук на небольшие кубики, соленые огурцы — соломкой, баварские колбаски — кольцами, молочные сосиски — кольцами, а ветчину — соломкой.
Ставим сковородку на средний огонь, добавляем масло, лук и жарим до золотистости, затем засыпаем ассорти из колбасок и оставляем на 2 минуты, добавляем огурцы и оставляем еще на 2 минуты.
Теперь добавляем томатную пасту, воду, убавляем огонь, накрываем крышкой и оставляем тушиться на15 минут.
Когда мясо приготовилось, нарезаем его на небольшие кусочки.
Собираем солянку. В бульон добавляем мясо, ассорти из колбасок, маслины, рассол, соль и даем закипеть.
По вкусу добавляем лимон, сметану и зелень.
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