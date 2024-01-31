Вкусный и простой способ приготовления солянки — видео рецепт

Солянка с колбасой. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Солянка — очень уместное первое блюдо в холодное время года. Питательный суп с ярким ароматом точно оценят все. Попытайтесь приготовить по этому рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

мясо — 300 г (свинина или говядина);

вода — 2,5 л;

лук — 1 шт.;

ветчина — 300 г;

колбаски баварские — 2 шт.;

сосиски молочные — 2 шт.;

огурец соленый (хрустящий) — 2 шт.;

рассол — 0,5 ст.;

маслины — 100 г;

соль — 1-1,5 ч.л.;

томатная паста — 1 упаковка;

вода для заправки — 0,5 ст.;

зелень (петрушка, укроп);

лимон;

сметана;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления

Ставим мясо вариться. Когда образовалась пенка, снимаем ее. Варим до готовности.

Мясо в кастрюле. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее нарезаем лук на небольшие кубики, соленые огурцы — соломкой, баварские колбаски — кольцами, молочные сосиски — кольцами, а ветчину — соломкой.

Маринованные огурцы. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим сковородку на средний огонь, добавляем масло, лук и жарим до золотистости, затем засыпаем ассорти из колбасок и оставляем на 2 минуты, добавляем огурцы и оставляем еще на 2 минуты.

Колбаса и сосиски. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Теперь добавляем томатную пасту, воду, убавляем огонь, накрываем крышкой и оставляем тушиться на15 минут.

Маринованные огурцы и томатная паста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Когда мясо приготовилось, нарезаем его на небольшие кусочки.

Нарезанное мясо. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Собираем солянку. В бульон добавляем мясо, ассорти из колбасок, маслины, рассол, соль и даем закипеть.

Добавление воды. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

По вкусу добавляем лимон, сметану и зелень.

Готовая солянка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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