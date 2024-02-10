Мясо по-французски с куриным филе и картофелем — пошаговый рецепт

Мясо по-французски с куриным филе и картофелем. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Попробуйте приготовить мясо по-французски с куриным филе и картофелем по этому рецепту. Вам понадобятся простые ингредиенты, которые хорошо сочетаются друг с другом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Просто и вкусно.

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Вам понадобится:

куриное филе 3 шт.;

картофель 5 шт. (большой);

помидор 2-3 шт.;

лук 1 шт. (большой);

творог 300 грамм;

сметана 4 ст.л.;

майонез;

растительное масло;

соль, перец по вкусу;

паприка копченая.

Способ приготовления

Куриное филе промыть, снять пленку и нарезать на небольшие кусочки толщиной 1.5-2 см. Каждый кусок отбиваем кухонным молотком, солим, перчим с обеих сторон.

Кусочки филе. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Оставляем мариноваться, а тем временем нарезаем овощи. Картофель и помидоры на тоненькие кружочки, а лук полукольцами.

Картофель со специям. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Картофель перекладываем в глубокую тарелку, посыпаем перцем, солью, паприкой и наливаем растительное масло 2 ст.л., перемешать.

Картофель, лук и майонез. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Теперь берем форму для запекания, смазать растительным маслом, выложить все ингредиенты поочередно. Сначала картофель, на него половину лука и смазываем майонезом.

Куриное филе и майонез. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Далее выложить мясо, посыпать его паприкой и смазать сметаной, поверх мяса выложить оставшийся лук, а затем помидоры.

Помидоры и майонез. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Накрыть противень фольгой, запекать при 180°С в течение 30 минут.

Фольга на деко. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Пока мясо готовится натереть сыр на крупной терке, через 30 минут достать форму, снять фольгу и посыпать сыром. После этого запекать еще 10-15 минут, чтобы расплавился сыр.

Тертый сыр. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Мясо по-французски с куриным филе и картофелем готово. По желанию посыпать зеленью и можно сразу подавать на стол.

Раньше мы писали о рецепте простой мясной запеканки "мусака" с картофелем — сытный ужин на всю семью.

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