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Самый простой рецепт мяса по-французски с куриным филе и картофелем

10 февраля 2024 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Мясо по-французски с куриным филе и картофелем — пошаговый рецепт
Мясо по-французски с куриным филе и картофелем. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Попробуйте приготовить мясо по-французски с куриным филе и картофелем по этому рецепту. Вам понадобятся простые ингредиенты, которые хорошо сочетаются друг с другом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Просто и вкусно.

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Вам понадобится:

  • куриное филе 3 шт.;
  • картофель 5 шт. (большой);
  • помидор 2-3 шт.;
  • лук 1 шт. (большой);
  • творог 300 грамм;
  • сметана 4 ст.л.;
  • майонез;
  • растительное масло;
  • соль, перец по вкусу;
  • паприка копченая.

Способ приготовления

Куриное филе промыть, снять пленку и нарезать на небольшие кусочки толщиной 1.5-2 см. Каждый кусок отбиваем кухонным молотком, солим, перчим с обеих сторон.

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Кусочки филе. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Оставляем мариноваться, а тем временем нарезаем овощи. Картофель и помидоры на тоненькие кружочки, а лук полукольцами.

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Картофель со специям. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Картофель перекладываем в глубокую тарелку, посыпаем перцем, солью, паприкой и наливаем растительное масло 2 ст.л., перемешать.

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Картофель, лук и майонез. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Теперь берем форму для запекания, смазать растительным маслом, выложить все ингредиенты поочередно. Сначала картофель, на него половину лука и смазываем майонезом.

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Куриное филе и майонез. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Далее выложить мясо, посыпать его паприкой и смазать сметаной, поверх мяса выложить оставшийся лук, а затем помидоры.

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Помидоры и майонез. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Накрыть противень фольгой, запекать при 180°С в течение 30 минут.

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Фольга на деко. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Пока мясо готовится натереть сыр на крупной терке, через 30 минут достать форму, снять фольгу и посыпать сыром. После этого запекать еще 10-15 минут, чтобы расплавился сыр.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Мясо по-французски с куриным филе и картофелем готово. По желанию посыпать зеленью и можно сразу подавать на стол.

Раньше мы писали о рецепте простой мясной запеканки "мусака" с картофелем — сытный ужин на всю семью.

Также обратите внимание на рецепт мясной подливки для макарон, риса, гречки или пюре.

еда
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лайфхаки
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Ужин
мясо по-французски

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