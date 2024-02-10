Мясо по-французски с куриным филе и картофелем — пошаговый рецепт

Самый простой рецепт мяса по-французски с куриным филе и картофелем
Попробуйте приготовить мясо по-французски с куриным филе и картофелем по этому рецепту. Вам понадобятся простые ингредиенты, которые хорошо сочетаются друг с другом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Просто и вкусно.
Вам понадобится:
- куриное филе 3 шт.;
- картофель 5 шт. (большой);
- помидор 2-3 шт.;
- лук 1 шт. (большой);
- творог 300 грамм;
- сметана 4 ст.л.;
- майонез;
- растительное масло;
- соль, перец по вкусу;
- паприка копченая.
Способ приготовления
Куриное филе промыть, снять пленку и нарезать на небольшие кусочки толщиной 1.5-2 см. Каждый кусок отбиваем кухонным молотком, солим, перчим с обеих сторон.
Оставляем мариноваться, а тем временем нарезаем овощи. Картофель и помидоры на тоненькие кружочки, а лук полукольцами.
Картофель перекладываем в глубокую тарелку, посыпаем перцем, солью, паприкой и наливаем растительное масло 2 ст.л., перемешать.
Теперь берем форму для запекания, смазать растительным маслом, выложить все ингредиенты поочередно. Сначала картофель, на него половину лука и смазываем майонезом.
Далее выложить мясо, посыпать его паприкой и смазать сметаной, поверх мяса выложить оставшийся лук, а затем помидоры.
Накрыть противень фольгой, запекать при 180°С в течение 30 минут.
Пока мясо готовится натереть сыр на крупной терке, через 30 минут достать форму, снять фольгу и посыпать сыром. После этого запекать еще 10-15 минут, чтобы расплавился сыр.
Мясо по-французски с куриным филе и картофелем готово. По желанию посыпать зеленью и можно сразу подавать на стол.
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