Очень вкусная запеканка, как торт — видео рецепт

Львовский сырник. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Это рецепт легендарного львовского сырника. Его особенность в том, что он напоминает торт или чизкейк. Сохраните и попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

кисломолочный творог, 9% — 350 г;

сметана, 20% — 1 ст.л.;

сахар — 50 г;

яйца — 2 шт.;

масло — 25 г;

соль;

манная крупа — 1 ст.л. (без горки);

изюм — 50 г;

цедра — 0,5 лимона.

Для глазури:

шоколад (молочный) — 100 г;

масло — 2 ст.л.;

грецкие орехи — 50 г;

масло для смазывания формы.

Способ приготовления

К сыру добавляем растопленное сливочное масло, сметану, сахар, щепотку соли, цедру лимона (на терке снимайте цедру, только саму кожуру, белое покрытие не трогайте, чтобы не горчило).

Творог и сливочное масло. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Затем добавить манную крупу и перебить все блендером.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Яйца перетираем через сито (чтобы избавиться от лишних волокон), объединяем яйца с сыром, все перемешиваем.

Куриные яйца. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Изюм промываем теплой водой и просушиваем бумажным полотенцем. Добавляем в творожную массу.

Тесто и изюм. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Форму смазываем маслом (лучше брать форму для выпечки хлеба, красивее будет смотреться, но на вкус никак не повлияет).

Сырочная масса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Застилаем пергаментом, выкладываем нашу массу и ставим в разогретую духовку до 180°С на 40 минут.

Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Даем остыть сырнику и можно подавать.

Львовский творожник. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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