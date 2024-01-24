Очень вкусная запеканка, как торт — видео рецепт

Самый простой рецепт легендарного львовского сырника
Это рецепт легендарного львовского сырника. Его особенность в том, что он напоминает торт или чизкейк. Сохраните и попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- кисломолочный творог, 9% — 350 г;
- сметана, 20% — 1 ст.л.;
- сахар — 50 г;
- яйца — 2 шт.;
- масло — 25 г;
- соль;
- манная крупа — 1 ст.л. (без горки);
- изюм — 50 г;
- цедра — 0,5 лимона.
Для глазури:
- шоколад (молочный) — 100 г;
- масло — 2 ст.л.;
- грецкие орехи — 50 г;
- масло для смазывания формы.
Способ приготовления
К сыру добавляем растопленное сливочное масло, сметану, сахар, щепотку соли, цедру лимона (на терке снимайте цедру, только саму кожуру, белое покрытие не трогайте, чтобы не горчило).
Затем добавить манную крупу и перебить все блендером.
Яйца перетираем через сито (чтобы избавиться от лишних волокон), объединяем яйца с сыром, все перемешиваем.
Изюм промываем теплой водой и просушиваем бумажным полотенцем. Добавляем в творожную массу.
Форму смазываем маслом (лучше брать форму для выпечки хлеба, красивее будет смотреться, но на вкус никак не повлияет).
Застилаем пергаментом, выкладываем нашу массу и ставим в разогретую духовку до 180°С на 40 минут.
Даем остыть сырнику и можно подавать.
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