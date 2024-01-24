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Самый простой рецепт легендарного львовского сырника

24 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусная запеканка, как торт — видео рецепт
Львовский сырник. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт легендарного львовского сырника. Его особенность в том, что он напоминает торт или чизкейк. Сохраните и попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

  • кисломолочный творог, 9% — 350 г;
  • сметана, 20% — 1 ст.л.;
  • сахар — 50 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло — 25 г;
  • соль;
  • манная крупа — 1 ст.л. (без горки);
  • изюм — 50 г;
  • цедра — 0,5 лимона.

Для глазури:

  • шоколад (молочный) — 100 г;
  • масло — 2 ст.л.;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • масло для смазывания формы.

Способ приготовления

К сыру добавляем растопленное сливочное масло, сметану, сахар, щепотку соли, цедру лимона (на терке снимайте цедру, только саму кожуру, белое покрытие не трогайте, чтобы не горчило).

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Творог и сливочное масло. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Затем добавить манную крупу и перебить все блендером.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Яйца перетираем через сито (чтобы избавиться от лишних волокон), объединяем яйца с сыром, все перемешиваем.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Изюм промываем теплой водой и просушиваем бумажным полотенцем. Добавляем в творожную массу.

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Тесто и изюм. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Форму смазываем маслом (лучше брать форму для выпечки хлеба, красивее будет смотреться, но на вкус никак не повлияет).

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Сырочная масса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Застилаем пергаментом, выкладываем нашу массу и ставим в разогретую духовку до 180°С на 40 минут.

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Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Даем остыть сырнику и можно подавать.

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Львовский творожник. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырский дом".

рецепты
лайфхаки
выпечка
творог
запеканки
сырники

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