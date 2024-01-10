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Самый простой рецепт кимчи из пекинской капусты от Клопотенко

10 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Кимчи или капуста по-корейски — видео рецепт
Кимчи из пекинской капусты. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Кимчи по-корейски — это остро, вкусно и очень просто, ведь все продукты для приготовления корейского кимчи можно взять в любом супермаркете. Как результат, вы получите идеальную острую закуску, которую можно есть просто так, добавлять к яичнице, отварному рису, рыбе или мясу. Поверьте, это будет совершенно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 1 кочан пекинской капусты;
  • 3 ст. л. рисовой муки или кукурузного крахмала;
  • 1 большая морковь;
  • 2 пучка зеленого лука;
  • 1 редька или дайкон;
  • 2 см корня имбиря;
  • 300 г болгарского перца (примерно 2-3 шт.);
  • 300 г перца чили (8-10 шт.);
  • 5-6 зубчиков чеснока;
  • 1 ч. л. кориандра в зернах;
  • 50 мл рыбного соуса;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 7-8 ст. л. соли;
  • 2 стакана воды.

Способ приготовления

Возьмите пекинскую капусту и срежьте корешок и порежьте ее вдоль на четыре части, а затем каждую четвертинку разрежьте поперек на три части. Разберите на листики и хорошо промойте в большой миске.

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Пекинская капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Слить воду, щедро посыпать капусту солью (5-6 ст. л.) и перемешать. Оставить на 30-60 минут, чтобы листья капусты засолились, пустили сок и стали немного мягче.

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Рисовая мука. Фото: YouTube @klopotenko

Смешать два стакана воды из 3 ст. л. рисовой муки. Если нет рисовой муки, то смело можно использовать кукурузный крахмал. Поставьте на огонь и варите до получения густой массы. В некоторых рецептах утверждается, что заваривать рисовую муку не обязательно, но если вы хотите приготовить это блюдо именно так, как готовят его в Корее, то не избегайте этого пункта. К тому же, более вязкий соус для маринования будет лучше обволакивать каждый лист капусты.

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Острый и сладкий перец. Фото: YouTube @klopotenko

Приготовьте соус Канкочи. Для этого нужно 300 г сладкого переца, 300 г переца чили, 5-6 зубчиков чеснока и 2 см очищенного корня имбиря пропустить через мясорубку или перебить в чаше блендера до получения однородной массы. Добавить в массу 1-2 ст. л. соли и перемешать.

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Зеленый лук. Фото: YouTube @klopotenko

Зеленый лук (1-2 пучка) нарезать небольшими кусочками длиной по 4-5 см.

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Нарезанная морковь. Фото: YouTube @klopotenko

Морковь порезать полукольцами по 0,5 см или тонкой соломкой. Если нашли редьку или дайкон, обязательно используйте их в приготовлении кимчи, так у вас получится подлинный вкус. Дайкон тоже можно нарезать тонкими полосками.

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Добавление соуса. Фото: YouTube @klopotenko

Засоленную в миске пекинскую капусту хорошо промыть от соли и встряхнуть от излишней влаги. Добавить к ней другие ингредиенты, рыбный соус (если его не нашли, готовьте без него), кориандр, смесь из рисовой муки, соус Канкочи.

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Добавление перцев. Фото: YouTube @klopotenko

Все очень хорошо перемешать, чтобы соусы объединились и обволакивали каждый капустный лист. Оставить мариноваться на один-два дня. Кимчи можно хранить в холодильнике около месяца.

Раньше мы писали о гениальном салате из пекинской капусты.

Еще мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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