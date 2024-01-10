Кимчи или капуста по-корейски — видео рецепт

Самый простой рецепт кимчи из пекинской капусты от Клопотенко
Кимчи по-корейски — это остро, вкусно и очень просто, ведь все продукты для приготовления корейского кимчи можно взять в любом супермаркете. Как результат, вы получите идеальную острую закуску, которую можно есть просто так, добавлять к яичнице, отварному рису, рыбе или мясу. Поверьте, это будет совершенно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 1 кочан пекинской капусты;
- 3 ст. л. рисовой муки или кукурузного крахмала;
- 1 большая морковь;
- 2 пучка зеленого лука;
- 1 редька или дайкон;
- 2 см корня имбиря;
- 300 г болгарского перца (примерно 2-3 шт.);
- 300 г перца чили (8-10 шт.);
- 5-6 зубчиков чеснока;
- 1 ч. л. кориандра в зернах;
- 50 мл рыбного соуса;
- 2 ст. л. сахара;
- 7-8 ст. л. соли;
- 2 стакана воды.
Способ приготовления
Возьмите пекинскую капусту и срежьте корешок и порежьте ее вдоль на четыре части, а затем каждую четвертинку разрежьте поперек на три части. Разберите на листики и хорошо промойте в большой миске.
Слить воду, щедро посыпать капусту солью (5-6 ст. л.) и перемешать. Оставить на 30-60 минут, чтобы листья капусты засолились, пустили сок и стали немного мягче.
Смешать два стакана воды из 3 ст. л. рисовой муки. Если нет рисовой муки, то смело можно использовать кукурузный крахмал. Поставьте на огонь и варите до получения густой массы. В некоторых рецептах утверждается, что заваривать рисовую муку не обязательно, но если вы хотите приготовить это блюдо именно так, как готовят его в Корее, то не избегайте этого пункта. К тому же, более вязкий соус для маринования будет лучше обволакивать каждый лист капусты.
Приготовьте соус Канкочи. Для этого нужно 300 г сладкого переца, 300 г переца чили, 5-6 зубчиков чеснока и 2 см очищенного корня имбиря пропустить через мясорубку или перебить в чаше блендера до получения однородной массы. Добавить в массу 1-2 ст. л. соли и перемешать.
Зеленый лук (1-2 пучка) нарезать небольшими кусочками длиной по 4-5 см.
Морковь порезать полукольцами по 0,5 см или тонкой соломкой. Если нашли редьку или дайкон, обязательно используйте их в приготовлении кимчи, так у вас получится подлинный вкус. Дайкон тоже можно нарезать тонкими полосками.
Засоленную в миске пекинскую капусту хорошо промыть от соли и встряхнуть от излишней влаги. Добавить к ней другие ингредиенты, рыбный соус (если его не нашли, готовьте без него), кориандр, смесь из рисовой муки, соус Канкочи.
Все очень хорошо перемешать, чтобы соусы объединились и обволакивали каждый капустный лист. Оставить мариноваться на один-два дня. Кимчи можно хранить в холодильнике около месяца.
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