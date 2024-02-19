Как приготовить низкокалорийный десерт для тех, кто следит за фигурой.

Низкокалорийный десерт. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Если вы ищете способ порадовать себя нежным десертом перед сном, не заботясь о лишних калориях, то этот рецепт для вас. Самый простой низкокалорийный десерт, который можно есть на ночь, приготовленный в домашних условиях, станет идеальным выбором.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Вам понадобится:

яблоки 250 г;

шоколад черный или молочный 250 г.

Способ приготовления

Яблоки нарезаем на небольшие кусочки, ставим на средний огонь и помешивая привариваем 3 минуты.

Кусочки яблок. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее выкладываем на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Вареные яблоки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Перекладываем в глубокую емкость и перебиваем блендером.

Яблочное пюре. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Теперь шоколад растапливаем в микроволновке и добавляем в яблоки, все перемешиваем блендером.

Шоколад и яблоки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Форму застилаем пищевой пленкой и выкладываем десерт.

Приготовление десерта. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим в холодильник минимум на 30 минут.

Готовый десерт. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

По желанию поливаем растопленным шоколадом и посыпаем кокосовой стружкой.

Раньше мы писали о нежном десерте без сахара, муки и масла — всего 100 калорий на 100 г.

Еще мы писали о невероятном низкокалорийном десерте из творога и йогурта за 10 минут.