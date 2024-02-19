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Самый простой низкокалорийный десерт, который можно есть на ночь

19 февраля 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить низкокалорийный десерт для тех, кто следит за фигурой.
Низкокалорийный десерт. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Если вы ищете способ порадовать себя нежным десертом перед сном, не заботясь о лишних калориях, то этот рецепт для вас. Самый простой низкокалорийный десерт, который можно есть на ночь, приготовленный в домашних условиях, станет идеальным выбором.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Вам понадобится:

  • яблоки 250 г;
  • шоколад черный или молочный 250 г.

Способ приготовления

Яблоки нарезаем на небольшие кусочки, ставим на средний огонь и помешивая привариваем 3 минуты.

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Кусочки яблок. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее выкладываем на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

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Вареные яблоки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Перекладываем в глубокую емкость и перебиваем блендером.

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Яблочное пюре. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Теперь шоколад растапливаем в микроволновке и добавляем в яблоки, все перемешиваем блендером.

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Шоколад и яблоки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Форму застилаем пищевой пленкой и выкладываем десерт.

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Приготовление десерта. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим в холодильник минимум на 30 минут.

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Готовый десерт. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

По желанию поливаем растопленным шоколадом и посыпаем кокосовой стружкой.

Раньше мы писали о нежном десерте без сахара, муки и масла — всего 100 калорий на 100 г.

Еще мы писали о невероятном низкокалорийном десерте из творога и йогурта за 10 минут.

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яблоки
шоколад
здоровое питание

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