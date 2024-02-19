Как приготовить низкокалорийный десерт для тех, кто следит за фигурой.

Самый простой низкокалорийный десерт, который можно есть на ночь
Если вы ищете способ порадовать себя нежным десертом перед сном, не заботясь о лишних калориях, то этот рецепт для вас. Самый простой низкокалорийный десерт, который можно есть на ночь, приготовленный в домашних условиях, станет идеальным выбором.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- яблоки 250 г;
- шоколад черный или молочный 250 г.
Способ приготовления
Яблоки нарезаем на небольшие кусочки, ставим на средний огонь и помешивая привариваем 3 минуты.
Далее выкладываем на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Перекладываем в глубокую емкость и перебиваем блендером.
Теперь шоколад растапливаем в микроволновке и добавляем в яблоки, все перемешиваем блендером.
Форму застилаем пищевой пленкой и выкладываем десерт.
Ставим в холодильник минимум на 30 минут.
По желанию поливаем растопленным шоколадом и посыпаем кокосовой стружкой.
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