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Нежнейший чизкейк, который легко приготовить дома

17 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сырник с фруктами — видео рецепт
Домашний чизкейк. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Чизкейк или по-украински — сырник, который обожают и дети, и взрослые. Такой десерт можно приготовить с любыми фруктами или ягодами. Он очень легкий в приготовлении.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • мука 300 г;
  • яйцо 1 шт.;
  • сахар 100 г.
  • соль 5 г;
  • масло 150 г;
  • разрыхлитель 5 г.

Для творожной массы:

  • кисломолочный творог 700 г;
  • сахар 120 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • яйца 3 шт.;
  • сметана 300 г;
  • пудинг 40 г;
  • абрикосы 7 шт. (или другие фрукты или ягоды).

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить тесто. К муке натираем сливочное масло из холодильника.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перетираем все в крошку и добавляем куриное яйцо, соль, сахар и разрыхлитель. Все тщательно перемешайте и заместите тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Формируем шарик, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 15-20 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Подготовим форму для запекания, на дно укладываем пергамент и ничем не смазываем.

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Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Вынимаем тесто и формируем основание для пирога, это можно сделать с помощью стакана. Дно теста нужно наколоть вилкой.

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Приготовление начинки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь приготовим начинку. Берем сыр, который перебили блендером, добавляем сахар, ванильный сахар и яйца.

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Добавление фруктов. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем сметану и тщательно перемешиваем. Затем добавляем кукурузный крахмал, снова все тщательно перемешиваем и выливаем на основу из теста.

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Чизкейк в духовке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Сверху выкладываем любимые фрукты или ягоды. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 50-55 минут.

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Готовый чизкейк. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

После того как чизнейк приготовится, выключаем духовку, но вынимаем его только через 10 минут.

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Кусочек чизкейка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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