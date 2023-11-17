Сырник с фруктами — видео рецепт

Домашний чизкейк. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Чизкейк или по-украински — сырник, который обожают и дети, и взрослые. Такой десерт можно приготовить с любыми фруктами или ягодами. Он очень легкий в приготовлении.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

мука 300 г;

яйцо 1 шт.;

сахар 100 г.

соль 5 г;

масло 150 г;

разрыхлитель 5 г.

Для творожной массы:

кисломолочный творог 700 г;

сахар 120 г;

ванильный сахар 10 г;

яйца 3 шт.;

сметана 300 г;

пудинг 40 г;

абрикосы 7 шт. (или другие фрукты или ягоды).

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить тесто. К муке натираем сливочное масло из холодильника.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перетираем все в крошку и добавляем куриное яйцо, соль, сахар и разрыхлитель. Все тщательно перемешайте и заместите тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Формируем шарик, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 15-20 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Подготовим форму для запекания, на дно укладываем пергамент и ничем не смазываем.

Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Вынимаем тесто и формируем основание для пирога, это можно сделать с помощью стакана. Дно теста нужно наколоть вилкой.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь приготовим начинку. Берем сыр, который перебили блендером, добавляем сахар, ванильный сахар и яйца.

Добавление фруктов. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем сметану и тщательно перемешиваем. Затем добавляем кукурузный крахмал, снова все тщательно перемешиваем и выливаем на основу из теста.

Чизкейк в духовке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Сверху выкладываем любимые фрукты или ягоды. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 50-55 минут.

Готовый чизкейк. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

После того как чизнейк приготовится, выключаем духовку, но вынимаем его только через 10 минут.

Кусочек чизкейка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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