Закарпатский пирог с яблоками — видео рецепт

Пирог закарпатской кухни. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Предлагаем вам рецепт выпечки с яблоками, которую готовят в каждой закарпатской семье. Этот пирог понравится абсолютно всем, к тому же он очень прост в приготовлении, убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

450 г пшеничной муки;

1 ч.л. соли;

3 ч.л. разрыхлителя;

150 г сливочного масла или маргарина;

150 г сахара;

2 яйца;

3 ст.л. сметаны.

Для начинки:

1,5 кг яблок;

100 г сахара;

2 ч.л. корицы;

4 ст.л. панировочных сухарей.

Для смазки:

1 желток;

1 ст.л. молока.

Способ приготовления

Сначала нужно сделать тесто. В муку добавляем 1 чайную ложку соли и 3 чайные ложки разрыхлителя, все перемешать.

Мука и сливочное масло. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем добавить 150 г холодного сливочного масла. Муку с маслом перетереть.

Приготовление теста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

После этого к этой массе добавляем 150 г сахара, 2 яйца и 3 столовые ложки сметаны любой жирности. Все тщательно перемешать и замешать тесто.

Тертые яблоки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь нужно натереть яблоки на большой терке и убрать лишний сок. Добавляем корицу и сахар.

Яблоки и корица. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Из теста нужно раскатать два коржа. Один корж выкладываем на противень.

Первый корж. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Выкладываем яблочную начинку на первый корж, равномерно распределяем.

Яблочная начинка. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Сверху выкладываем еще один корж из теста. Смазать желтком, который нужно соеденить со столовой ложкой молока. На тесте можно сделать узор с помощью вилки.

Второй корж. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Выпекать при 200°С в течение 30-35 минут.

Готовый пирог. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Дать пирогу остыть в форме и подавать.

Яблочный пирог. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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