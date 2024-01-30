Закарпатский пирог с яблоками — видео рецепт

Лучший пирог закарпатской кухни "поргонеш с яблоками"
Предлагаем вам рецепт выпечки с яблоками, которую готовят в каждой закарпатской семье. Этот пирог понравится абсолютно всем, к тому же он очень прост в приготовлении, убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 450 г пшеничной муки;
- 1 ч.л. соли;
- 3 ч.л. разрыхлителя;
- 150 г сливочного масла или маргарина;
- 150 г сахара;
- 2 яйца;
- 3 ст.л. сметаны.
Для начинки:
- 1,5 кг яблок;
- 100 г сахара;
- 2 ч.л. корицы;
- 4 ст.л. панировочных сухарей.
Для смазки:
- 1 желток;
- 1 ст.л. молока.
Способ приготовления
Сначала нужно сделать тесто. В муку добавляем 1 чайную ложку соли и 3 чайные ложки разрыхлителя, все перемешать.
Затем добавить 150 г холодного сливочного масла. Муку с маслом перетереть.
После этого к этой массе добавляем 150 г сахара, 2 яйца и 3 столовые ложки сметаны любой жирности. Все тщательно перемешать и замешать тесто.
Теперь нужно натереть яблоки на большой терке и убрать лишний сок. Добавляем корицу и сахар.
Из теста нужно раскатать два коржа. Один корж выкладываем на противень.
Выкладываем яблочную начинку на первый корж, равномерно распределяем.
Сверху выкладываем еще один корж из теста. Смазать желтком, который нужно соеденить со столовой ложкой молока. На тесте можно сделать узор с помощью вилки.
Выпекать при 200°С в течение 30-35 минут.
Дать пирогу остыть в форме и подавать.
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