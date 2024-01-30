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Лучший пирог закарпатской кухни "поргонеш с яблоками"

30 января 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Закарпатский пирог с яблоками — видео рецепт
Пирог закарпатской кухни. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем вам рецепт выпечки с яблоками, которую готовят в каждой закарпатской семье. Этот пирог понравится абсолютно всем, к тому же он очень прост в приготовлении, убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 450 г пшеничной муки;
  • 1 ч.л. соли;
  • 3 ч.л. разрыхлителя;
  • 150 г сливочного масла или маргарина;
  • 150 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 3 ст.л. сметаны.

Для начинки:

  • 1,5 кг яблок;
  • 100 г сахара;
  • 2 ч.л. корицы;
  • 4 ст.л. панировочных сухарей.

Для смазки:

  • 1 желток;
  • 1 ст.л. молока.

Способ приготовления

Сначала нужно сделать тесто. В муку добавляем 1 чайную ложку соли и 3 чайные ложки разрыхлителя, все перемешать.

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Мука и сливочное масло. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем добавить 150 г холодного сливочного масла. Муку с маслом перетереть.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

После этого к этой массе добавляем 150 г сахара, 2 яйца и 3 столовые ложки сметаны любой жирности. Все тщательно перемешать и замешать тесто.

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Тертые яблоки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь нужно натереть яблоки на большой терке и убрать лишний сок. Добавляем корицу и сахар.

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Яблоки и корица. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Из теста нужно раскатать два коржа. Один корж выкладываем на противень.

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Первый корж. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Выкладываем яблочную начинку на первый корж, равномерно распределяем.

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Яблочная начинка. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Сверху выкладываем еще один корж из теста. Смазать желтком, который нужно соеденить со столовой ложкой молока. На тесте можно сделать узор с помощью вилки.

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Второй корж. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Выпекать при 200°С в течение 30-35 минут.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Дать пирогу остыть в форме и подавать.

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Яблочный пирог. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали о давнем медовике по рецепту бабушки.

Также мы писали о рецепте яблочного пирога без муки и масла — можно есть на ночь.

Советуем ознакомиться с рецептом вкусного творожного торта "слезы ангела".

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пирог с яблоками

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