Что приготовить на Новый год Дракона 2024 – видео рецепт

Лучшая закуска на праздник — рулет со сливочным сыром и красной рыбой
Рецепт очень вкусной и простой закуски. Шпинатный рулет со сливочным сыром и красной рыбой украсит новогодний стол и порадует ваших гостей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйцо 3 шт.;
- соль 1/4 ч.л;
- шпинат 150 г;
- мука 50 г;
- сливочный сыр 300 г;
- красная рыба 200-250 г;
- лимонный сок 1 ст.л.
Способ приготовления
Разделить яйца на белки и желтки.
Добавить желтки к шпинату. Подойдет как свежий, так и замороженный шпинат. Добавить соль.
Измельчить при помощи блендера. Добавить муку.
Отдельно взбить белки до белой устойчивой пены. Добавить белки к шпинату.
Разровнять тесто на пергаменте, чтобы получился прямоугольник.
Выпекать 10-12 минут при 180°C.
Накрыть шпинатный бисквит полотенцем.
Добавить лимонный сок в сливочный сыр. Смазать корж сливочным сыром.
Выложить кусочки рыбы. Свернуть в рулет, завернуть в пергамент и положить в холодильник на два часа. Нарезать рулет на кусочки.
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