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Лучшая закуска на праздник — рулет со сливочным сыром и красной рыбой

15 декабря 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на Новый год Дракона 2024 – видео рецепт
Рулет с красной рыбой. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт очень вкусной и простой закуски. Шпинатный рулет со сливочным сыром и красной рыбой украсит новогодний стол и порадует ваших гостей. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • яйцо 3 шт.;
  • соль 1/4 ч.л;
  • шпинат 150 г;
  • мука 50 г;
  • сливочный сыр 300 г;
  • красная рыба 200-250 г;
  • лимонный сок 1 ст.л.

Способ приготовления 

Разделить яйца на белки и желтки.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить желтки к шпинату. Подойдет как свежий, так и замороженный шпинат. Добавить соль. 

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Листья шпината. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить при помощи блендера. Добавить муку. 

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Яичные белки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Отдельно взбить белки до белой устойчивой пены. Добавить белки к шпинату.

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Белок и шпинат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разровнять тесто на пергаменте, чтобы получился прямоугольник. 

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Корж из шпината. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 10-12 минут при 180°C.  

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Корж из шпината и крем-сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть шпинатный бисквит полотенцем.

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Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить лимонный сок в сливочный сыр. Смазать корж сливочным сыром. 

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Рулет с рыбой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить кусочки рыбы. Свернуть в рулет, завернуть в пергамент и положить в холодильник на два часа. Нарезать рулет на кусочки.

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Шпинатный рулет с красной рыбой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

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