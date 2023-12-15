Что приготовить на Новый год Дракона 2024 – видео рецепт

Рулет с красной рыбой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт очень вкусной и простой закуски. Шпинатный рулет со сливочным сыром и красной рыбой украсит новогодний стол и порадует ваших гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яйцо 3 шт.;

соль 1/4 ч.л;

шпинат 150 г;

мука 50 г;

сливочный сыр 300 г;

красная рыба 200-250 г;

лимонный сок 1 ст.л.

Способ приготовления

Разделить яйца на белки и желтки.

Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить желтки к шпинату. Подойдет как свежий, так и замороженный шпинат. Добавить соль.

Листья шпината. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить при помощи блендера. Добавить муку.

Яичные белки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Отдельно взбить белки до белой устойчивой пены. Добавить белки к шпинату.

Белок и шпинат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разровнять тесто на пергаменте, чтобы получился прямоугольник.

Корж из шпината. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 10-12 минут при 180°C.

Корж из шпината и крем-сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть шпинатный бисквит полотенцем.

Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить лимонный сок в сливочный сыр. Смазать корж сливочным сыром.

Рулет с рыбой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить кусочки рыбы. Свернуть в рулет, завернуть в пергамент и положить в холодильник на два часа. Нарезать рулет на кусочки.

Шпинатный рулет с красной рыбой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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