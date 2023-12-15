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Лучшая закуска на Новый год 2024 и Рождество, которая съедается самая первая

15 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Блинчики с курицей и грибами на праздничный стол — видео рецепт
Новогодняя закуска с курицей и грибами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эту закуску можно с уверенностью назвать одной из самых лучших. Такие блинчики с курицей и грибами готовятся быстро, при этом станут замечательным украшением на праздничном столе. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • яйце 2 шт;
  • теплое молоко 250 г;
  • соль 0,5 чайной ложки;
  • сахар 1-2 столовые ложки;
  • кипяток 150 г;
  • мука 120 г;
  • растительное масло 1 столовая ложка. 

Для начинки: 

  • отварное куриное мясо 300 г;
  • лук 1 шт;
  • сливочное масло и растительное масло;
  • грибы 300 г;
  • сливочный сыр 250 г;
  • соль;
  • черный молотый перец;
  • сыр сулугуни или зеленый лук, чтобы завязать мешочки.

Способ приготовления 

Взбить яйца с сахаром и солью. Добавить теплое молоко, муку, кипяток и растительное масло.

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Куриніе яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Из этого теста необходимо пожарить обычные блины.

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Тесто для блинов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать лук и обжарить на смеси сливочного масла и растительного масла. 

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Блин на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать грибы и обжарить. 

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Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать нарезанное отварное куриное мясо, обжаренные лук и грибы.

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Жареный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

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Начинка из курицы и грибов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать блинчик сливочным сыром. Выложить начинку. 

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Мешочек из блина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформировать мешочек и завязать его при помощи полоски сыра сулугуни или зеленого лука.

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Готовая закуска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

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