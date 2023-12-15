Блинчики с курицей и грибами на праздничный стол — видео рецепт

Лучшая закуска на Новый год 2024 и Рождество, которая съедается самая первая
Эту закуску можно с уверенностью назвать одной из самых лучших. Такие блинчики с курицей и грибами готовятся быстро, при этом станут замечательным украшением на праздничном столе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйце 2 шт;
- теплое молоко 250 г;
- соль 0,5 чайной ложки;
- сахар 1-2 столовые ложки;
- кипяток 150 г;
- мука 120 г;
- растительное масло 1 столовая ложка.
Для начинки:
- отварное куриное мясо 300 г;
- лук 1 шт;
- сливочное масло и растительное масло;
- грибы 300 г;
- сливочный сыр 250 г;
- соль;
- черный молотый перец;
- сыр сулугуни или зеленый лук, чтобы завязать мешочки.
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром и солью. Добавить теплое молоко, муку, кипяток и растительное масло.
Из этого теста необходимо пожарить обычные блины.
Мелко нарезать лук и обжарить на смеси сливочного масла и растительного масла.
Мелко нарезать грибы и обжарить.
Смешать нарезанное отварное куриное мясо, обжаренные лук и грибы.
Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.
Смазать блинчик сливочным сыром. Выложить начинку.
Сформировать мешочек и завязать его при помощи полоски сыра сулугуни или зеленого лука.
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