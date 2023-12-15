Блинчики с курицей и грибами на праздничный стол — видео рецепт

Новогодняя закуска с курицей и грибами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Эту закуску можно с уверенностью назвать одной из самых лучших. Такие блинчики с курицей и грибами готовятся быстро, при этом станут замечательным украшением на праздничном столе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яйце 2 шт;

теплое молоко 250 г;

соль 0,5 чайной ложки;

сахар 1-2 столовые ложки;

кипяток 150 г;

мука 120 г;

растительное масло 1 столовая ложка.

Для начинки:

отварное куриное мясо 300 г;

лук 1 шт;

сливочное масло и растительное масло;

грибы 300 г;

сливочный сыр 250 г;

соль;

черный молотый перец;

сыр сулугуни или зеленый лук, чтобы завязать мешочки.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и солью. Добавить теплое молоко, муку, кипяток и растительное масло.

Куриніе яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Из этого теста необходимо пожарить обычные блины.

Тесто для блинов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать лук и обжарить на смеси сливочного масла и растительного масла.

Блин на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать грибы и обжарить.

Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать нарезанное отварное куриное мясо, обжаренные лук и грибы.

Жареный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

Начинка из курицы и грибов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать блинчик сливочным сыром. Выложить начинку.

Мешочек из блина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформировать мешочек и завязать его при помощи полоски сыра сулугуни или зеленого лука.

Готовая закуска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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