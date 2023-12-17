Как вкусно приготовить мясо на Новый год – видео рецепт

Мясная закуска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусная, сочная закуска из мяса. Это блюдо похоже на шашлык, при этом мясо получается ароматным, мягким. Такая закуска идеально подойдет на праздничный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мясо или язык 1-1,4 кг.

Для бульона:

лук 1 шт;

чеснок несколько зубчиков;

лавровый лист 1-2 шт;

душистый перец 4 шт;

черный перец 8-10 шт.

Для маринада:

лук 400 г;

петрушка небольшой пучок;

острый перец по вкусу;

соль 1 ч.л. с горкой (по вкусу);

сахар 1 ст.л;

уксус 6%;

вода 5 ст.л;

черный перец 1 ч.л;

кориандр 1.л;

растительное масло 5 ст.л.

Способ приготовления

В кастрюлю положить мясо, лук, чеснок, лавровый лист, душистый перец, черный перец.

Мясо, лук и чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить кипятком и варить до готовности мяса (30-40 минут).

Кусочки мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать мясу полностью остыть в том бульоне, в котором оно варилось. Так мясо будет сочнее. Нарезать мясо кружочками.

Кусочки мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать лук перьями, мелко нарезать петрушку и острый перец. Перемешать лук, петрушку и перец и помять руками, чтобы лук пустил сок.

Лук и зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В стеклянную емкость выложить слой мяса, сверху слой лука, снова слой мяса, сверху слой лука.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для маринада смешать соль, сахар, воду, растительное масло, уксус, молотый черный перец, кориандр.

Маринад и мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить мясо и оставить его мариноваться на 6-12 часов в холодильнике, можно на сутки.

Закуска из мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За это время несколько раз аккуратно перемешать мясо.

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