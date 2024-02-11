Как приготовить гуляш с мясом к любому гарниру — пошаговый рецепт с видео и фото

Гуляша с макаронами. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Сегодня мы покажем рецепт мясной подливки, которая подойдет практически к любому гарниру. Простой способ приготовления с минимумом ингредиентов, но вкус от этого становится только лучше. Если вы хотите густую подливку, то просто добавьте столовую ложку муки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.

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Вам понадобится:

говядина 1 кг;

лук 1-2 шт;

морковь 2 шт;

масло растительное;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать мясо на небольшие кусочки. Возьмите говяжье мясо, чтобы получить наилучший результат, но и другое мясо тоже подойдет.

Кусочки мяса. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Мясо нужно обжарить до золотой корочки. Добавить соль и перец. Переложить в кастрюлю и добавить воду.

Кусочки мяса. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем отдельно обжарить лук и добавить морковь.

Морковь и лук. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Теперь морковь и лук добавить в кастрюлю.

Морковь и лук. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Все тщательно перемешать и тушить до готовности мяса.

Приготовление гуляша. Фото: YouTube @zhovta_morkva

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