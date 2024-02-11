Как приготовить гуляш с мясом к любому гарниру — пошаговый рецепт с видео и фото

Мясная подливка для макарон, риса, гречки или пюре
Сегодня мы покажем рецепт мясной подливки, которая подойдет практически к любому гарниру. Простой способ приготовления с минимумом ингредиентов, но вкус от этого становится только лучше. Если вы хотите густую подливку, то просто добавьте столовую ложку муки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.
Вам понадобится:
- говядина 1 кг;
- лук 1-2 шт;
- морковь 2 шт;
- масло растительное;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать мясо на небольшие кусочки. Возьмите говяжье мясо, чтобы получить наилучший результат, но и другое мясо тоже подойдет.
Мясо нужно обжарить до золотой корочки. Добавить соль и перец. Переложить в кастрюлю и добавить воду.
Затем отдельно обжарить лук и добавить морковь.
Теперь морковь и лук добавить в кастрюлю.
Все тщательно перемешать и тушить до готовности мяса.
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