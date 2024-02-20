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Мягкий как пух яблочный пирог — суперрецепт

20 февраля 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный, нежный и мягкий яблочный пирог — видео и фото рецепт
Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Представляем вам невероятно вкусный рецепт яблочного пирога, который точно станет хитом вашего списка среди десертов. Этот пирог не только мягкий и нежный, но и пропитан ароматом свежих яблок, который заставит вас влюбиться с первого взгляда. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • кефир 150 г;
  • дрожжи сухие быстродействующие 1 ч.л. с горкой (4 г);
  • мука 300 г;
  • сливочное масло 30 г;
  • растительное масло 1 ст.л.;
  • яйцо 1 шт.;
  • сахар 40 г (тесто получается не очень сладким);
  • ванильный сахар 10 г;
  • соль 1/3 ч.л.

Для начинки:

  • яблоко 400 г;
  • сахар;
  • корица.

Для штрейзеля:

  • сливочное масло 40 г;
  • сахар 40 г (можно больше, если хотите, чтобы пирог получился более сладким);
  • мука 80 г.

Для смазывания:

  • желток 1 шт.;
  • молоко 1 ч.л.

Способ приготовления 

Подогреть кефир до теплого состояния. Добавить дрожжи, немного сахара и муки из общего количества, перемешать. Оставить в теплом месте на 5-10 минут, чтобы дрожжи активировались. 

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Дрожжи и кефир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда дрожжи начали пениться, добавить сахар, ванильный сахар, соль, яйцо, растительное масло. Постепенно добавить муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. 

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Яйца и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить мягкое сливочное масло. Вымесить тесто в течение 10 минут. Тесто округлить, положить в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте приблизительно на 1 час.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для штрейзеля смешать муку, сахар и сливочное масло. Мелко нарезать яблоки, добавить сахар и корицу. Протушить до мягкости. Дать остыть до комнатной температуры.

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Нарезанные яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разделить тесто на восемь равных частей. Каждую часть округлить. Накрыть шарики пищевой пленкой или полотенцем, чтобы они не подсыхали.

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Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Один шарик раскатать в круглую лепешку, посыпать одну половину лепешки штрейзелем, накрыть второй половиной лепешки, посыпать штрейлезем.

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Тесто и яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить яблоки по краям и свернуть от края к центру с обеих сторон (как показано в видео). Так сформировать семь треугольных пирожков.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Из последнего шарика сформировать круглый пирожок. Это будет центр пирога. Диаметр формы 24 см. Смазать форму растительным маслом. По центру положить круглый пирожок, вокруг него выложить остальные.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

 Накрыть форму пищевой пленкой и поставить в теплое место на 20-30 минут. Смазать пирог желтком с молоком. Посыпать штрейзелем. Выпекать около 25 минут при температуре 180 °С.

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Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый пирог накрыть чистым полотенцем и дать ему остыть. 

Раньше мы писали о нежном десерте без сахара, муки и масла — всего 100 калорий на 100 г.

Еще мы писали о невероятном низкокалорийном десерте из творога и йогурта за 10 минут.

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