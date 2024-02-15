Как приготовить медовик на сковороде — быстрый рецепт с фото

Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей
Рецепт торта Медовик за 20 минут. Он готовится без без духовки и без раскатки коржей. Нежные и мягкие медовые коржи идеально сочетаются со сметанным кремом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- внешний диаметр сковороды 24 см, внутренний диаметр 18 см;
- мед — 100 г;
- сода — 1 ч.л. без горки;
- яйца — 3 шт.;
- сливочное масло — 100 г;
- сахар — 100 г;
- мука — 150 г;
- соль.
Для крема:
- сметана жирностью 20% и выше — 350-400 г;
- сливочный сыр — 200-250 г;
- сахарная пудра;
- ванильный сахар — 10 г;
- печенье — 100 г.
Способ приготовления
Нагреть мед с содой, постоянно помешивая, пока мед не станет янтарного цвета.
Добавить щепотку соли, сахар, сливочное масло. Перемешать. Добавить яйца и муку.
Выложить на сковороду 3 ст.л. теста. Разровнять.
Выпекать 1-1,5 минуты под крышкой. Перевернуть корж и выпекать еще 20-30 секунд.
Смешать сметану со сливочным сыром. Добавить ванильный сахар и сахарную пудру.
Покрыть каждый корж кремом. Покрыть кремом верх и бока торта.
Можно измельчить один из коржей в крошку. А также можно сделать крошку из печенья.
Посыпать торт крошкой.
Поставить торт в холодильник минимум на 1-2 часа, можно на ночь.
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