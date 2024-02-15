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Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

15 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить медовик на сковороде — быстрый рецепт с фото
Торт медовик. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт торта Медовик за 20 минут. Он готовится без без духовки и без раскатки коржей. Нежные и мягкие медовые коржи идеально сочетаются со сметанным кремом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • внешний диаметр сковороды 24 см, внутренний диаметр 18 см;
  • мед — 100 г;
  • сода — 1 ч.л. без горки;
  • яйца — 3 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • мука — 150 г;
  • соль.

Для крема:

  • сметана жирностью 20% и выше — 350-400 г;
  • сливочный сыр — 200-250 г;
  • сахарная пудра;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • печенье — 100 г. 

Способ приготовления 

Нагреть мед с содой, постоянно помешивая, пока мед не станет янтарного цвета.

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Мед и сода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить щепотку соли, сахар, сливочное масло. Перемешать. Добавить яйца и муку.

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Мед для теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить на сковороду 3 ст.л. теста. Разровнять.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 1-1,5 минуты под крышкой. Перевернуть корж и выпекать еще 20-30 секунд.

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Корж на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать сметану со сливочным сыром. Добавить ванильный сахар и сахарную пудру.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покрыть каждый корж кремом. Покрыть кремом верх и бока торта.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можно измельчить один из коржей в крошку. А также можно сделать крошку из печенья.

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Печенье для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать торт крошкой.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить торт в холодильник минимум на 1-2 часа, можно на ночь.

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Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали про идеальный рецепт заварного крема для любого торта. 

Еще писали про рецепт классического бисквита, проверенного годами, — всего три ингредиента. 

Также мы писали про рецепт ароматного торта "Красный бархат" ко Дню св. Валентина. 

рецепты
лайфхаки
мед
десерт
торт
выпечка
медовик

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