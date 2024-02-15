Как приготовить медовик на сковороде — быстрый рецепт с фото

Торт медовик. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт торта Медовик за 20 минут. Он готовится без без духовки и без раскатки коржей. Нежные и мягкие медовые коржи идеально сочетаются со сметанным кремом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

внешний диаметр сковороды 24 см, внутренний диаметр 18 см;

мед — 100 г;

сода — 1 ч.л. без горки;

яйца — 3 шт.;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 100 г;

мука — 150 г;

соль.

Для крема:

сметана жирностью 20% и выше — 350-400 г;

сливочный сыр — 200-250 г;

сахарная пудра;

ванильный сахар — 10 г;

печенье — 100 г.

Способ приготовления

Нагреть мед с содой, постоянно помешивая, пока мед не станет янтарного цвета.

Мед и сода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить щепотку соли, сахар, сливочное масло. Перемешать. Добавить яйца и муку.

Мед для теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить на сковороду 3 ст.л. теста. Разровнять.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 1-1,5 минуты под крышкой. Перевернуть корж и выпекать еще 20-30 секунд.

Корж на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать сметану со сливочным сыром. Добавить ванильный сахар и сахарную пудру.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покрыть каждый корж кремом. Покрыть кремом верх и бока торта.

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можно измельчить один из коржей в крошку. А также можно сделать крошку из печенья.

Печенье для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать торт крошкой.

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить торт в холодильник минимум на 1-2 часа, можно на ночь.

Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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