Домашняя выпечка за 10 минут — видео рецепт

Выпечка с творогом. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Такая выпечка очень быстро готовится, буквально за 10 минут. Вам понадобится только творог и несколько простых ингредиентов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

творог 300 г;

сахар 130 г;

ванильный сахар 10 г;

яйцо 2 шт;

растительное масло 70 мл;

мука 350 г;

разрыхлитель 2 ч.л.

джем для начинки.

Способ приготовления

Сначала нужно высыпать кисломолочный творог в большую емкость. Выбирайте творог с высоким процентом жирности.

Кисломолочный творог. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее к творогу добавляем яйца, соль, сахар, ваниль, растительное масло без запаха. Все тщательно перемешать.

Творог, яйца и сахар. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее нужно все хорошо измельчить или протереть через сито. Далее добавляем муку.

Приготовление теста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Из этой массы нужно вымесить тесто. Оставить его на несколько минут.

Тесто с творогом. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее нужно раскатать тесто. Оно совсем не липнет к рукам.

Тесто с творогом. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее добавляем начинку, это может быть джем и сухофрукты. Скручиваем тесто в рулет.

Приготовление выпечки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Из рулета делаем косичку, как на фото.

Приготовление выпечки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Сверху смазываем яичным желтком и отправляем в духовку.

Косичка из теста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Запекать нужно при 180° С на протяжении 30-35 минут.

Косичка из теста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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