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Мало кто знает этот рецепт – вкуснотища к чаю за 10 минут с творогом

12 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Домашняя выпечка за 10 минут — видео рецепт
Выпечка с творогом. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая выпечка очень быстро готовится, буквально за 10 минут. Вам понадобится только творог и несколько простых ингредиентов. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

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Вам понадобится: 

  • творог 300 г;
  • сахар 130 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • яйцо 2 шт; 
  • растительное масло 70 мл;
  • мука 350 г;
  • разрыхлитель 2 ч.л. 
  • джем для начинки.

Способ приготовления 

Сначала нужно высыпать кисломолочный творог в большую емкость. Выбирайте творог с высоким процентом жирности. 

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Кисломолочный творог. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее к творогу добавляем яйца, соль, сахар, ваниль, растительное масло без запаха. Все тщательно перемешать. 

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Творог, яйца и сахар. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее нужно все хорошо измельчить или протереть через сито. Далее добавляем муку. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Из этой массы нужно вымесить тесто. Оставить его на несколько минут. 

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Тесто с творогом. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее нужно раскатать тесто. Оно совсем не липнет к рукам. 

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Тесто с творогом. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее добавляем начинку, это может быть джем и сухофрукты. Скручиваем тесто в рулет. 

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Приготовление выпечки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Из рулета делаем косичку, как на фото. 

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Приготовление выпечки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Сверху смазываем яичным желтком и отправляем в духовку. 

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Косичка из теста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Запекать нужно при 180° С на протяжении 30-35 минут. 

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Косичка из теста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

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