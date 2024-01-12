Домашняя выпечка за 10 минут — видео рецепт

Мало кто знает этот рецепт – вкуснотища к чаю за 10 минут с творогом
Такая выпечка очень быстро готовится, буквально за 10 минут. Вам понадобится только творог и несколько простых ингредиентов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- творог 300 г;
- сахар 130 г;
- ванильный сахар 10 г;
- яйцо 2 шт;
- растительное масло 70 мл;
- мука 350 г;
- разрыхлитель 2 ч.л.
- джем для начинки.
Способ приготовления
Сначала нужно высыпать кисломолочный творог в большую емкость. Выбирайте творог с высоким процентом жирности.
Далее к творогу добавляем яйца, соль, сахар, ваниль, растительное масло без запаха. Все тщательно перемешать.
Далее нужно все хорошо измельчить или протереть через сито. Далее добавляем муку.
Из этой массы нужно вымесить тесто. Оставить его на несколько минут.
Далее нужно раскатать тесто. Оно совсем не липнет к рукам.
Далее добавляем начинку, это может быть джем и сухофрукты. Скручиваем тесто в рулет.
Из рулета делаем косичку, как на фото.
Сверху смазываем яичным желтком и отправляем в духовку.
Запекать нужно при 180° С на протяжении 30-35 минут.
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