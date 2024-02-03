Вкусное блюдо для холодного времени — видео рецепт

"Лапсер" с картофелем и фасолью — вкусное и сытное блюдо на обед или ужин
"Лапсер" с картофелем и фасолью — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдет для обеда или ужина. Сохраните этот рецепт и попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 1 кг 100 г лапсера (говядина);
- 2 луковицы;
- 5-6 зубков чеснока;
- 3-4 ст.л. растительного масла;
- 1 ч.л. сухого чабреца;
- 1 ч.л. паприки;
- 0,5 ч.л. хлопьев чилли (по желанию);
- 3 шт. батата или 5-6 картофелин;
- 1 банка фасоли в собственном соку;
- 1 банка томатов в собственном соку;
- соль, черный перец по вкусу;
- петрушка по вкусу.
Способ приготовления
Лапсером на Закарпатье называют мышцы с ноги коровы. Мясо кладем в воду, нужно варить до готовности.
Теперь нужно нарезать две небольших луковицы и чеснок.
Затем нужно нарезать батат на средние кубики. Можно заменить обычным картофелем.
На сковороде нужно обжарить лук и чеснок. Затем добавляем фасоль и специи. Все тщательно перемешать.
Добавляем томаты и тушим в течение 5 минут под крышкой.
Мясо достать и нарезать на небольшие кусочки.
К зажарке добавляем батат или картофель, мясо и соль. Залить все бульоном.
Перемешать и готовить до готовности батата или картофеля. В конце добавляем мелко нарезанную зелень.
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