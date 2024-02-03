Вкусное блюдо для холодного времени — видео рецепт

"Лапсер" с картофелем и фасолью. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

"Лапсер" с картофелем и фасолью — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдет для обеда или ужина. Сохраните этот рецепт и попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

1 кг 100 г лапсера (говядина);

2 луковицы;

5-6 зубков чеснока;

3-4 ст.л. растительного масла;

1 ч.л. сухого чабреца;

1 ч.л. паприки;

0,5 ч.л. хлопьев чилли (по желанию);

3 шт. батата или 5-6 картофелин;

1 банка фасоли в собственном соку;

1 банка томатов в собственном соку;

соль, черный перец по вкусу;

петрушка по вкусу.

Способ приготовления

Лапсером на Закарпатье называют мышцы с ноги коровы. Мясо кладем в воду, нужно варить до готовности.

Мясо в воде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь нужно нарезать две небольших луковицы и чеснок.

Кусочки батата. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем нужно нарезать батат на средние кубики. Можно заменить обычным картофелем.

Лук и фасоль. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На сковороде нужно обжарить лук и чеснок. Затем добавляем фасоль и специи. Все тщательно перемешать.

Фасоль и томаты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем томаты и тушим в течение 5 минут под крышкой.

Кусок мяса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Мясо достать и нарезать на небольшие кусочки.

Мясо и батат. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

К зажарке добавляем батат или картофель, мясо и соль. Залить все бульоном.

Готовое блюдо. Мясо в воде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Перемешать и готовить до готовности батата или картофеля. В конце добавляем мелко нарезанную зелень.

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