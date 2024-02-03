Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow "Лапсер" с картофелем и фасолью — вкусное и сытное блюдо на обед или ужин arrow

"Лапсер" с картофелем и фасолью — вкусное и сытное блюдо на обед или ужин

3 февраля 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное блюдо для холодного времени — видео рецепт
"Лапсер" с картофелем и фасолью. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

"Лапсер" с картофелем и фасолью — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдет для обеда или ужина. Сохраните этот рецепт и попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 1 кг 100 г лапсера (говядина);
  • 2 луковицы;
  • 5-6 зубков чеснока;
  • 3-4 ст.л. растительного масла;
  • 1 ч.л. сухого чабреца;
  • 1 ч.л. паприки;
  • 0,5 ч.л. хлопьев чилли (по желанию);
  • 3 шт. батата или 5-6 картофелин;
  • 1 банка фасоли в собственном соку;
  • 1 банка томатов в собственном соку;
  • соль, черный перец по вкусу;
  • петрушка по вкусу.

Способ приготовления

Лапсером на Закарпатье называют мышцы с ноги коровы. Мясо кладем в воду, нужно варить до готовности.

null
Мясо в воде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь нужно нарезать две небольших луковицы и чеснок.

null
Кусочки батата. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем нужно нарезать батат на средние кубики. Можно заменить обычным картофелем.

null
Лук и фасоль. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На сковороде нужно обжарить лук и чеснок. Затем добавляем фасоль и специи. Все тщательно перемешать.

null
Фасоль и томаты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем томаты и тушим в течение 5 минут под крышкой.

null
Кусок мяса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Мясо достать и нарезать на небольшие кусочки.

null
Мясо и батат. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

К зажарке добавляем батат или картофель, мясо и соль. Залить все бульоном.

null
Готовое блюдо. Мясо в воде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Перемешать и готовить до готовности батата или картофеля. В конце добавляем мелко нарезанную зелень.

Раньше мы писали об антипохмельном курином супе "кудрявый" по рецепту мамы.

Сохраните рецепт творожного супа, от которого все в восторге.

еда
рецепты
мясо
картошка
красное мясо
закарпатская кухня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме