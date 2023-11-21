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Котлета в тесте, как на рынке, по рецепту бабушки

21 ноября 2023 06:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Заварное тесто, вкус детства котлеты в тесте — видео рецепт
Котлеты в тесте. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Рецепт котлет в тесте, таких, как продают на рынке. Невероятное тесто на заварной основе, выпечка из него долго не черствеет и остается мягкой на второй день. А котлеты в этом рецепте очень сочные и нежные, потрясающий вкус школьных лет.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

  • 200мл. воды;
  • 3 ст.л. муки.

Для теста:

  • 250 мл. молока;
  • 1 ч.л. соли;
  • 2 ст.л. сахара;
  • 45 гр.дрожжей;
  • 2 яйца;
  • 100 гр. масло;
  • 750 гр. муки.

Способ приготовления

Сначала нужно сделать заварную основу для теста. Для этого берем 200 мл. холодной воды, добавляем три столовых ложки муки, все тщательно перемешаем. Ставим его на небольшой огонь и завариваем до густоты.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

В другую емкость добавляем 250 мл. теплого молока, чайную ложку соли, две чайные ложки сахара и 45 г. дрожжей.

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Добавление яиц. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Добавляем одно куриное яйцо и белок. Желток из второго яйца понадобится для смазки теста перед запеканием.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

К этой массе добавляем теплую заварную массу. Все тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Затем постепенно частями добавляем муку. Все тщательно перемешать.

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Тесто для выпечки. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Добавляем 100 гр. сливочного масла и еще немного муки. Начинаем замешивать тесто, это будет удобнее сделать на столе.

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Шарики из теста. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

В емкость добавляем растительное масло, тесто складываем в шарик и оставляем на час в теплое место.

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Котлеты в тесте. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Когда тесто подошло, выкладываем его на стол и разделяем на шарики. Накрываем полотенцем и оставляем на 10-15 минут.

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Котлеты в тесте. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Берем шарик из теста, раскатываем, кладем готовую котлету и обертываем тестом.

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Котлеты в тесте. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Смазываем котлеты в тесте желтком и выпекаем при 200 градусах в течение 15-20 минут.

Раньше мы писали о рецепте вкусного домашнего хлеба на сковороде.

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