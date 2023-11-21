Заварное тесто, вкус детства котлеты в тесте — видео рецепт

Котлета в тесте, как на рынке, по рецепту бабушки
Рецепт котлет в тесте, таких, как продают на рынке. Невероятное тесто на заварной основе, выпечка из него долго не черствеет и остается мягкой на второй день. А котлеты в этом рецепте очень сочные и нежные, потрясающий вкус школьных лет.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.
Вам понадобится:
- 200мл. воды;
- 3 ст.л. муки.
Для теста:
- 250 мл. молока;
- 1 ч.л. соли;
- 2 ст.л. сахара;
- 45 гр.дрожжей;
- 2 яйца;
- 100 гр. масло;
- 750 гр. муки.
Способ приготовления
Сначала нужно сделать заварную основу для теста. Для этого берем 200 мл. холодной воды, добавляем три столовых ложки муки, все тщательно перемешаем. Ставим его на небольшой огонь и завариваем до густоты.
В другую емкость добавляем 250 мл. теплого молока, чайную ложку соли, две чайные ложки сахара и 45 г. дрожжей.
Добавляем одно куриное яйцо и белок. Желток из второго яйца понадобится для смазки теста перед запеканием.
К этой массе добавляем теплую заварную массу. Все тщательно перемешать.
Затем постепенно частями добавляем муку. Все тщательно перемешать.
Добавляем 100 гр. сливочного масла и еще немного муки. Начинаем замешивать тесто, это будет удобнее сделать на столе.
В емкость добавляем растительное масло, тесто складываем в шарик и оставляем на час в теплое место.
Когда тесто подошло, выкладываем его на стол и разделяем на шарики. Накрываем полотенцем и оставляем на 10-15 минут.
Берем шарик из теста, раскатываем, кладем готовую котлету и обертываем тестом.
Смазываем котлеты в тесте желтком и выпекаем при 200 градусах в течение 15-20 минут.
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