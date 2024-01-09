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Польза и вред украинского сала

9 января 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Все знают, что сало полезно, но не знают чем
Сало с луком и чесноком. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Родиной сала принято считать Италию, ведь именно там много лет назад появилась идея использовать свиной жир. Есть множество информации как о пользе, так и о вреде сала, давайте разбираться вместе. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Лучшее время для употребления сала считается утро. Утром желчный проток полон нейтрализующих токсических веществ, которые выводились за ночь, поэтому именно утром сало поможет справиться с этим оттоком желчи. Как только жиры попадают в двенадцатиперстную кишку, в этот момент желчный пузырь сокращается и выводит всю застоявшуюся желчь в кишечник. 

Чем полезно сало 

Сало богато жирорастворимыми витаминами. В нем аж 40% ненасыщенных жирных кислот, почти, как в красной рыбе. Свиное сало содержит очень важную арахидоновую кислоту, которая относится к ненасыщенных дирам и является одной из незаменимых жирных кислот. 

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Сало в специях. Фото: master-chef.com.ua

Что такое арахидоновая кислота 

Она входит в состав клеточных мембран, является частью ферментов сердечной мышцы, помогает организму включить иммунный ответ при встрече с вирусами и бактериями. Также эта кислота участвует в холестерином обмене. Даже сливочное масло содержит всего 0,2% арахидоновой кислоты. В свинном сале ее в 10 раз больше, чем в сливочном масле. 

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Сало в специях. Фото: master-chef.com.ua

Сало является важным продуктом для поддержания иммунитета, и что немаловажно, сало также согревает в зимний период. Жиры распадаются в легких с выделением тепла. 

В сале содержится селен 

Именно в сале содержится селен, который необходим для правильной работы сердца и щитовидной железы. 

Именно из животного жира строятся все стероидные гормоны, например половые. В сале содержатся клетки, которые сохранили многие биологически-активные вещества. Суточная доля жиров в организме должна составлять 60-80 граммов в сутки, из них растительные жиры должны составлять лишь треть. 

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