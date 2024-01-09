Все знают, что сало полезно, но не знают чем

Польза и вред украинского сала
Родиной сала принято считать Италию, ведь именно там много лет назад появилась идея использовать свиной жир. Есть множество информации как о пользе, так и о вреде сала, давайте разбираться вместе.
Об этом рассказали Новини.LIVE.
Лучшее время для употребления сала считается утро. Утром желчный проток полон нейтрализующих токсических веществ, которые выводились за ночь, поэтому именно утром сало поможет справиться с этим оттоком желчи. Как только жиры попадают в двенадцатиперстную кишку, в этот момент желчный пузырь сокращается и выводит всю застоявшуюся желчь в кишечник.
Чем полезно сало
Сало богато жирорастворимыми витаминами. В нем аж 40% ненасыщенных жирных кислот, почти, как в красной рыбе. Свиное сало содержит очень важную арахидоновую кислоту, которая относится к ненасыщенных дирам и является одной из незаменимых жирных кислот.
Что такое арахидоновая кислота
Она входит в состав клеточных мембран, является частью ферментов сердечной мышцы, помогает организму включить иммунный ответ при встрече с вирусами и бактериями. Также эта кислота участвует в холестерином обмене. Даже сливочное масло содержит всего 0,2% арахидоновой кислоты. В свинном сале ее в 10 раз больше, чем в сливочном масле.
Сало является важным продуктом для поддержания иммунитета, и что немаловажно, сало также согревает в зимний период. Жиры распадаются в легких с выделением тепла.
В сале содержится селен
Именно в сале содержится селен, который необходим для правильной работы сердца и щитовидной железы.
Именно из животного жира строятся все стероидные гормоны, например половые. В сале содержатся клетки, которые сохранили многие биологически-активные вещества. Суточная доля жиров в организме должна составлять 60-80 граммов в сутки, из них растительные жиры должны составлять лишь треть.
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