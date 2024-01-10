Чудо ягода в зимний сезон — облепиха

Чай с облепихой. Фото: Freepik

Облепиху можно назвать настоящим супер фудом, поскольку в ней содержится рекордное количество полезных свойств. А чай с этими ягодами в зимний сезон станет отличным противопростудным средством.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Облепиха это кустарник, который начал произрастать в Восточной Азии и в Китае. Удивительно, но эта ягода содержит жиры такие как, омега 3,6 и 9. Крайне полезными является не только мякоть, но и кожица и семена облепихи.

Чем полезна облепиха

В облепихи содержится большое колечиство витамина С, она занимает четверное место после шиповника и болгарского перца. Кроме этого, мякоть облепихи содержит две группы невероятно полезных веществ, это флавоноиды, кверцетин и фитонциды. Первая группа очень полезна для стимуляции умственной деятельности, а вторая является отличным антибактериальным веществом.

Чай с облепихой. Фото: Freepik

Таким образом облепиха является отличным средством при простудных и вирусных заболеваниях. Облепиха также содержит 18 из 20 незаменимых аминокислот.

Чай с облепихой

Чтобы облепиха сохранила максимум своих полезных свойств ее лучше минимально придавать термической обработке.

Чай с облепихой. Фото: Freepik

Ее можно залить горячей водой или добавить в уже заваренный горячий чай. Облепиху можно покупать в замороженном виде и также хранить ее в холодильнике.

Облепиха содержит витамин А и Е

Облепиха содержит витамин А и Е . Она является отличным источником каротиноидов, что полезно для здоровья глаз, волос и желудочно-кишечного тракта.

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