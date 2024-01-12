Ягоды киви. Фото: Freepik

Киви можно часто встретить на полках супермаркетов. Многие привыкли считать, что эта ягода является хорошим источником витамина С. Давайте разбираться вместе, чем еще полезно киви.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Киви появилось в Китае, поэтому его иногда называют китайским крыжовником. Все сорта киви покрыты мохнатой кожурой, которую принято очищать. Но именно в кожуре киви содержится самая высокая концентрация витаминов. Чтобы максимально оздоровить свой организм, лучше всего есть эту ягоду не очищая кожуру.

Киви отличается свежим вкусом, который многим людям напоминает сочетание крыжовника, банана и вишни. Киви очень ценится не только за вкусовые качества, но и за большое содержание таких витаминов, как В3, В5, С и Е.

Также в составе киви присутствуют такие микроэлементы, как калий, натрий, кальций, магний, сера, фосфор, хлор и медь.

Чем полезно киви

Киви содержит холин, органическое соединение, которое выполняет ключевую роль в создании защитной оболочки нервов. В ягоде содержатся флавоноиды и каротиноиды, они имеют противоопухолевое действие и предотвращают образование раковых образований и на клеточном уровне защищают клетки от окисления.

Ягоды киви. Фото: Freepik

Ягоды также богаты ниацином, который повышает гемоглобин, улучшает циркуляцию крови и расширяет сосуды.

Киви содержит рибофлавин, который положительно влияет на зрение. Киви очень низкокалорийное, в нем около 60 калорий, что делает его прекрасным продуктов при похудении.

Ягоды киви. Фото: Freepik

Благодаря высокому содержанию пищевых волокон, киви улучшает пищеварение организма, при этом человек будет на протяжении долгого времени ощущать себя сытым.

Кому нельзя есть киви

В составе киви присутствует актинидин, биологически активное вещество, которое может спровоцировать аллергические реакции у некоторых людей. Аллергия проявляется в виде небольшого зуда и слегка затрудненного дыхания.

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