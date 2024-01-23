Это обязательно нужно сделать с горохом перед приготовлением

Полезные свойства гороха – лайфхак, что сделать, чтобы не было вздутия живота
Горох содержит множество питательных веществ. Приготовление каши или супа из этого вида бобовых станет отличным дополнением в рационе каждого человека.
Об этом рассказали Новини.LIVE.
Какие витамины и минералы содержатся в горохе:
- витамин Е;
- витамин А;
- витамин В;
- витамин РР;
- калий;
- йод;
- фтор;
- железо;
- кальций;
- сера;
- натрий;
- магний.
Чем полезен горох
В горохе содержится большое количество белка, а каша из него может сравниться с мясом. Это отличный выбор для вегетарианцев, или для тех, кто постится. В горохе содержится много лизина, аминокислоты, которая успокаивает нервную систему и улучшает настроение.
Также в горохе в большом количество содердится витамин Е, который способствует нормализации обменных процессов. Он является одним из самых сильных природных антиоксидантов, отлично воздействует на кожу, и считается "витамином молодости".
В горохе также много витамин группы В, которые важны для иммунитета и нервной системы.
Клетчатка, которая содержится в горохе также станет отличным помощником для работы пищеварительной системы. При этом горох отлично снижает воспаления желудочно-кишечного тракта и активизирует работу кишечника.
Противопоказания к употреблению гороха
Употребление гороха не рекомендуется людям, которые имеют заболевания желудка или двенадцатиперстной кишки, поскольку бобовые вызывают газообразование. Горох это не самый простой продукт для усвоения, поскольку в нем содержится много жестких волокон.
Как правильно готовить горох
Перед приготовлением сухой горох нужно обязательно замачивать минимум на 8 часов. Варится горох около 40 минут.
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