Это обязательно нужно сделать с горохом перед приготовлением

Сухой горох. Фото: Freepik

Горох содержит множество питательных веществ. Приготовление каши или супа из этого вида бобовых станет отличным дополнением в рационе каждого человека.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Какие витамины и минералы содержатся в горохе:

витамин Е;

витамин А;

витамин В;

витамин РР;

калий;

йод;

фтор;

железо;

кальций;

сера;

натрий;

магний.

Чем полезен горох

В горохе содержится большое количество белка, а каша из него может сравниться с мясом. Это отличный выбор для вегетарианцев, или для тех, кто постится. В горохе содержится много лизина, аминокислоты, которая успокаивает нервную систему и улучшает настроение.

Гороховый суп. Фото: Freepik

Также в горохе в большом количество содердится витамин Е, который способствует нормализации обменных процессов. Он является одним из самых сильных природных антиоксидантов, отлично воздействует на кожу, и считается "витамином молодости".

В горохе также много витамин группы В, которые важны для иммунитета и нервной системы.

Гороховая каша. Фото: Freepik

Клетчатка, которая содержится в горохе также станет отличным помощником для работы пищеварительной системы. При этом горох отлично снижает воспаления желудочно-кишечного тракта и активизирует работу кишечника.

Противопоказания к употреблению гороха

Употребление гороха не рекомендуется людям, которые имеют заболевания желудка или двенадцатиперстной кишки, поскольку бобовые вызывают газообразование. Горох это не самый простой продукт для усвоения, поскольку в нем содержится много жестких волокон.

Как правильно готовить горох

Перед приготовлением сухой горох нужно обязательно замачивать минимум на 8 часов. Варится горох около 40 минут.

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