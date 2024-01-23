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Полезные свойства гороха – лайфхак, что сделать, чтобы не было вздутия живота

23 января 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Это обязательно нужно сделать с горохом перед приготовлением
Сухой горох. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Горох содержит множество питательных веществ. Приготовление каши или супа из этого вида бобовых станет отличным дополнением в рационе каждого человека. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Какие витамины и минералы содержатся в горохе: 

  • витамин Е;
  • витамин А; 
  • витамин В; 
  • витамин РР;
  • калий;
  • йод;
  • фтор;
  • железо;
  • кальций;
  • сера;
  • натрий;
  • магний. 

Чем полезен горох  

В горохе содержится большое количество белка, а каша из него может сравниться с мясом. Это отличный выбор для вегетарианцев, или для тех, кто постится. В горохе содержится много лизина, аминокислоты, которая успокаивает нервную систему и улучшает настроение. 

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Гороховый суп. Фото: Freepik

Также в горохе в большом количество содердится витамин Е, который способствует нормализации обменных процессов. Он является одним из самых сильных природных антиоксидантов, отлично воздействует на кожу, и считается "витамином молодости". 

В горохе также много витамин группы В, которые важны для иммунитета и нервной системы. 

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Гороховая каша. Фото: Freepik

Клетчатка, которая содержится в горохе также станет отличным помощником для работы пищеварительной системы. При этом горох отлично снижает воспаления желудочно-кишечного тракта и активизирует работу кишечника. 

Противопоказания к употреблению гороха 

Употребление гороха не рекомендуется людям, которые имеют заболевания желудка или двенадцатиперстной кишки, поскольку бобовые вызывают газообразование. Горох это не самый простой продукт для усвоения, поскольку в нем содержится много жестких волокон. 

Как правильно готовить горох 

Перед приготовлением сухой горох нужно обязательно замачивать минимум на 8 часов. Варится горох около 40 минут. 

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