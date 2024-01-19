Воду с лимоном можно пить не всем

Кому категорически нельзя пить воду с лимоном
Можно часто встретить, как люди утром пьют воду с лимоном. Кто-то это делает, чтобы проснуться, а кто-то таким образом пытается улучшить пищеварительный процесс. Но оказывается, что воду с лимоном можно пить далеко не всем.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Кому нельзя пить воду с лимоном
Есть несколько причин по которым вам может быть противопоказано пить воду с лимоном:
- аллергия на цитрусовые;
- раздраженная слизистая.
Если у вас есть такие симптомы, как изжога или отрыжка, у вас много соляной кислоты в желудке. Таким образом кислота из желудка может попадать в пищевод и раздражать слизистую. В таком случае пить воду с лимоном не рекомендуется.
Зачем пить воду с лимоном
Вода с лимоном способна повысить уровень соляной кислоты в желудке, которая зачастую у многих людей снижена.
При низкой уровне соляной кислоты в желудке могут наблюдаться такие симптомы:
- неприятный запах изо рта;
- аллергические реакции;
- неусвоение белка;
- ощущение тяжести после еды;
- низкий уровень гемоглобина и ферритина;
- железодефицит.
При низком уровне соляной кислоты организмом плохо усваивается витамин С, В12, меди и цинк. От недостатка этих витаминов может возникнуть преждевременное старение, появление седины и появление хронической усталости.
При постоянном употреблении воды с лимоном у вас будет постоянная стимуляция выработки соляной кислоты в желудке, благодаря чему витамины, минералы и белки будут намного легче усваиваться.
Сколько воды с лимоном можно пить
Лучше всего начинать с минимального количества. Для начала попробуйте пить воду с половиной чайной ложки лимонного сока, затем можно увеличивать до соотношения 1:1.
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