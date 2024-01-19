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Кому категорически нельзя пить воду с лимоном

19 января 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Воду с лимоном можно пить не всем
Вода с лимоном. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Можно часто встретить, как люди утром пьют воду с лимоном. Кто-то это делает, чтобы проснуться, а кто-то таким образом пытается улучшить пищеварительный процесс. Но оказывается, что воду с лимоном можно пить далеко не всем. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Кому нельзя пить воду с лимоном 

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Вода с лимоном. Фото: Freepik

Есть несколько причин по которым вам может быть противопоказано пить воду с лимоном: 

  • аллергия на цитрусовые; 
  • раздраженная слизистая. 

Если у вас есть такие симптомы, как изжога или отрыжка, у вас много соляной кислоты в желудке. Таким образом кислота из желудка может попадать в пищевод и раздражать слизистую. В таком случае пить воду с лимоном не рекомендуется. 

Зачем пить воду с лимоном 

Вода с лимоном способна повысить уровень соляной кислоты в желудке, которая зачастую у многих людей снижена. 

При низкой уровне соляной кислоты в желудке могут наблюдаться такие симптомы: 

  • неприятный запах изо рта; 
  • аллергические реакции; 
  • неусвоение белка; 
  • ощущение тяжести после еды; 
  • низкий уровень гемоглобина и ферритина; 
  • железодефицит. 

При низком уровне соляной кислоты организмом плохо усваивается витамин С, В12, меди и цинк. От недостатка этих витаминов может возникнуть преждевременное старение, появление седины и появление хронической усталости. 

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Вода с лимоном. Фото: Freepik

При постоянном употреблении воды с лимоном у вас будет постоянная стимуляция выработки соляной кислоты в желудке, благодаря чему витамины, минералы и белки будут намного легче усваиваться. 

Сколько воды с лимоном можно пить 

Лучше всего начинать с минимального количества. Для начала попробуйте пить воду с половиной чайной ложки лимонного сока, затем можно увеличивать до соотношения 1:1. 

Ранее мы писали про пользу киви и кому категорически нельзя есть эту ягоду. 

Также мы писали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде. 

Еще мы писали, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру. 

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