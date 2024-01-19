Воду с лимоном можно пить не всем

Вода с лимоном. Фото: Freepik

Можно часто встретить, как люди утром пьют воду с лимоном. Кто-то это делает, чтобы проснуться, а кто-то таким образом пытается улучшить пищеварительный процесс. Но оказывается, что воду с лимоном можно пить далеко не всем.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Вода с лимоном. Фото: Freepik

Есть несколько причин по которым вам может быть противопоказано пить воду с лимоном:

аллергия на цитрусовые;

раздраженная слизистая.

Если у вас есть такие симптомы, как изжога или отрыжка, у вас много соляной кислоты в желудке. Таким образом кислота из желудка может попадать в пищевод и раздражать слизистую. В таком случае пить воду с лимоном не рекомендуется.

Зачем пить воду с лимоном

Вода с лимоном способна повысить уровень соляной кислоты в желудке, которая зачастую у многих людей снижена.

При низкой уровне соляной кислоты в желудке могут наблюдаться такие симптомы:

неприятный запах изо рта;

аллергические реакции;

неусвоение белка;

ощущение тяжести после еды;

низкий уровень гемоглобина и ферритина;

железодефицит.

При низком уровне соляной кислоты организмом плохо усваивается витамин С, В12, меди и цинк. От недостатка этих витаминов может возникнуть преждевременное старение, появление седины и появление хронической усталости.

Вода с лимоном. Фото: Freepik

При постоянном употреблении воды с лимоном у вас будет постоянная стимуляция выработки соляной кислоты в желудке, благодаря чему витамины, минералы и белки будут намного легче усваиваться.

Сколько воды с лимоном можно пить

Лучше всего начинать с минимального количества. Для начала попробуйте пить воду с половиной чайной ложки лимонного сока, затем можно увеличивать до соотношения 1:1.

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