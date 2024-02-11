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Клопотенко рассказал о лайфхаках, как приготовить рассыпчатый рис

11 февраля 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить рис быстро так, чтобы был рассыпчатым — пошаговый рецепт
Виды черты. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шеф повар Евгений Клопотенко дал советы, как сварить рис, чтобы он всегда получался рассыпчатым. Прислушайтесь к этим лайфакам и попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • рис;
  • вода;
  • соль.

Группы риса по размеру

В зависимости от размера рис делится на три основные группы. Это круглозернистый, среднезернистый и длиннозернистый рис. Кроме вкусовых отличий в каждом из этих видов риса содержится разное количество крахмала.

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Евгений Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Больше крахмала в круглозернистом рисе, поэтому он чаще всего получается более клейким после отваривания. Соответственно в среднезернистом крахмале меньше и в длиннозерном его наименьшее количество, поэтому этот рис всегда получается более рассыпчатым.

Способы обработки риса

Существует рис, который не подвергается обработке, то есть его не шлифуют. Зачастую он имеет темный или черный цвет. В таком рисе содержится наибольшее количество полезных веществ, но при этом он нуждается в наиболее длинной термической обработке.

Все остальные виды риса считаются обработанными, другими словами они шлифуются. Но шлифования тоже бывают разными. Есть паровой рис, шлифование которого происходит с помощью пара. Пропаренный рис тоже содержит достаточно много полезных веществ.

Наиболее распространенным все же остается шлифованный белый рис, хотя в нем остается наименьшее количество питательных веществ. Своей популярностью он обязан тому, что готовится очень быстро.

Как варить рис

Есть особые рисоварки либо подходящие режимы для риса в мультиварке. Но не беда, если у вас нет этих девайсов – сварить идеальный рис в простом сотейнике или кастрюле тоже достаточно просто.

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Рис в кастрюле. Фото: YouTube @klopotenko

К примеру, Клопотенко выбрал пропаренный длиннозернистый рис, поскольку он идеальный и по содержанию полезных веществ, и по времени приготовления, и по цене.

Для риса важны пропорции

Чтобы рис получился идеальным, используйте 1 часть риса и 2 части воды. После того, как закипит вода, дайте рису покипеть 5 минут, затем выключите огонь, накройте сотейник крышкой и дайте так постоять примерно минут 15.

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Сваренный рис. Фото: YouTube @klopotenko

Этот способ подходит для любого вида риса, будет отличаться только само время. Для круглозернистого риса время нужно убавить минут на 5, для нешлифованного – увеличить минут на 15. Обычно инструкции по времени приготовления есть и на самой упаковке.

Раньше мы писали, как быстро приготовить овсянку – лайфхак от Клопотенко.

Еще мы писали, как правильно готовить горох – лайфхаки от Клопотенко.

Также мы писали, что Клопотенко рассказал, как готовить сочное и нежное куриное филе.

Еще Клопотенко показал, как идеально жарить яйца.

Евгений Клопотенко
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