По этому рецепту курче филе всегда сочное — видео

Клопотенко рассказал, как готовить сочное и нежное куриное филе
Очень часто сваренное куриное филе получается сухим и его трудно прожевать. Все потому, что эта часть курицы совсем не содержит жира. Но поверите, но оно может быть намного вкуснее. Шеф повар Евгений Клопотенко поделился лайфхаком, как сделать сочное куриное филе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- куриное филе;
- соль.
Сначала берем холодную воду и наливаем в кастрюлю.
Куриное филе разрезать на крупное и маленькое филе, положить в кастрюлю и добавить соль.
Куриное филе варить в течение 15 минут с момента закипания.
После того, как филе остынет, оно будет сухим. Если вы хотите сочное филе, тогда его необходимо есть сразу.
Также важно класть куриное филе именно в холодную воду, потому что если положить в кипящую воду, волокна будут быстро разрушаться и в итоге вы получите сухое куриное филе.
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