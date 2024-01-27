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Клопотенко рассказал, как готовить сочное и нежное куриное филе

27 января 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
По этому рецепту курче филе всегда сочное — видео
Куриное филе. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень часто сваренное куриное филе получается сухим и его трудно прожевать. Все потому, что эта часть курицы совсем не содержит жира. Но поверите, но оно может быть намного вкуснее. Шеф повар Евгений Клопотенко поделился лайфхаком, как сделать сочное куриное филе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • куриное филе;
  • соль.

Сначала берем холодную воду и наливаем в кастрюлю.

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Куриное филе. Фото: YouTube @klopotenko

Куриное филе разрезать на крупное и маленькое филе, положить в кастрюлю и добавить соль.

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Евгений Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Куриное филе варить в течение 15 минут с момента закипания.

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Куриное филе. Фото: YouTube @klopotenko

После того, как филе остынет, оно будет сухим. Если вы хотите сочное филе, тогда его необходимо есть сразу.

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Евгений Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Также важно класть куриное филе именно в холодную воду, потому что если положить в кипящую воду, волокна будут быстро разрушаться и в итоге вы получите сухое куриное филе.

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Евгений Клопотенко
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лайфхаки
курица
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куриное филе

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