Скрембл, оката яичница, французский омлет и омлет с молоком — видео рецепт

Клопотенко показал, как идеально жарить яйца
Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как правильно жарить яйца на растительном и сливочном масле. Он также показал рецепт скрембла и вариации омлетов. Эти секреты помогут порадовать себя и близких простыми и вкусными яичными завтраками.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Жарить на растительном масле или на сливочном масле
Если жарить яйца только на подсолнечном масле, у вас получится довольно плотная зажаренная корочка. Если вы хотите получить более воздушную и нежную структуру, жарьте на сливочном масле. Чтобы идеально сбалансировать нежность и небольшую корочку, рекомендуюется объединить масло и сливочное масло и жарить на миксе.
Как приготовить скрембл
Этот вид яичницы готовить очень просто. Нужно всего-навсего растопить на сковороде сливочное масло, вылить яйца и жарить, постоянно помешивая лопаткой.
Главное — готовить не очень долго, чтобы яйца свернулись, но при этом остались нежными и сочными.
Как приготовить окату яичницу
Этот вид яичницы лучше жарить на миксе сливочного масла и подсолнечного масла. Когда масло растопится, аккуратно вылейте яйца по одному на сковороду, чтобы желток остался неповрежденным.
Жарьте несколько минут на плите, а затем еще несколько – в духовке. Но можно обойтись и только приготовлением на плите.
Как приготовить французский омлет
Сначала вбейте яйца в миску и хорошо смешайте венчиком.
После того как выльете яйца на сковороду, нужно осторожно свернуть рулетик с помощью лопатки. Снаружи яйца должны быть готовы, а внутри остаться очень нежными.
Как приготовить омлет с молоком
Чтобы приготовить омлет, нужно смешать в миске яйца с молоком, слегка взбить венчиком.
Вылейте на сковороду, через несколько минут переверните омлет на другую сторону. Жарить буквально минуту или меньше.
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