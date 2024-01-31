Скрембл, оката яичница, французский омлет и омлет с молоком — видео рецепт

Евгений Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как правильно жарить яйца на растительном и сливочном масле. Он также показал рецепт скрембла и вариации омлетов. Эти секреты помогут порадовать себя и близких простыми и вкусными яичными завтраками.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Жарить на растительном масле или на сливочном масле

Если жарить яйца только на подсолнечном масле, у вас получится довольно плотная зажаренная корочка. Если вы хотите получить более воздушную и нежную структуру, жарьте на сливочном масле. Чтобы идеально сбалансировать нежность и небольшую корочку, рекомендуюется объединить масло и сливочное масло и жарить на миксе.

Как приготовить скрембл

Этот вид яичницы готовить очень просто. Нужно всего-навсего растопить на сковороде сливочное масло, вылить яйца и жарить, постоянно помешивая лопаткой.

Приготовление скрембла. Фото: YouTube @klopotenko

Главное — готовить не очень долго, чтобы яйца свернулись, но при этом остались нежными и сочными.

Как приготовить окату яичницу

Этот вид яичницы лучше жарить на миксе сливочного масла и подсолнечного масла. Когда масло растопится, аккуратно вылейте яйца по одному на сковороду, чтобы желток остался неповрежденным.

Куриные яйца. Фото: YouTube @klopotenko

Жарьте несколько минут на плите, а затем еще несколько – в духовке. Но можно обойтись и только приготовлением на плите.

Как приготовить французский омлет

Сначала вбейте яйца в миску и хорошо смешайте венчиком.

Французский омлет. Фото: YouTube @klopotenko

После того как выльете яйца на сковороду, нужно осторожно свернуть рулетик с помощью лопатки. Снаружи яйца должны быть готовы, а внутри остаться очень нежными.

Как приготовить омлет с молоком

Чтобы приготовить омлет, нужно смешать в миске яйца с молоком, слегка взбить венчиком.

Омлет с молоком. Фото: YouTube @klopotenko

Вылейте на сковороду, через несколько минут переверните омлет на другую сторону. Жарить буквально минуту или меньше.

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