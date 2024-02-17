Как приготовить самый вкусный и правильный тирамису – видео рецепт

Классический итальянский рецепт Тирамису
Классический итальянский десерт Тирамису в переводе означает "Подними меня вверх". Очень нежный воздушный крем из маскарпоне и взбитых яиц выигрышно сочетается с кофе и печеньем савоярди.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- маскарпоне 500 г;
- яйца крупные 4 шт;
- сахар 4 ст.л;
- ликер или вино Марсала 1-2 ст.л. (можно заменить на ром);
- печенье Савоярди 300 г (36-40 шт.);
- кофе эспрессо 200 мл;
- какао.
Способ приготовления
Разделить яйца на желтки и белки.
Добавить к желткам одну столовую ложку сахара и взбить до светлой пышной массы.
Смешать маскарпоне со взбитыми желтками. По желанию можно добавить ликер или вино Марсала. В этом рецепте добавлен ром.
Взбить белки с 3 столовым ложками сахара до устойчивых пиков. Аккуратно добавить взбитые желтки к маскарпоне с желтками, перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность крема.
Обмакнуть печенье савоярди в кофе. Выложить в форму. Выложить половину крема, потом еще один слой печенья и снова крем.
Накрыть форму пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа.
Посыпать какао перед подачей.
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