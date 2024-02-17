Как приготовить самый вкусный и правильный тирамису – видео рецепт

Классический Тирамису. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Классический итальянский десерт Тирамису в переводе означает "Подними меня вверх". Очень нежный воздушный крем из маскарпоне и взбитых яиц выигрышно сочетается с кофе и печеньем савоярди.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

маскарпоне 500 г;

яйца крупные 4 шт;

сахар 4 ст.л;

ликер или вино Марсала 1-2 ст.л. (можно заменить на ром);

печенье Савоярди 300 г (36-40 шт.);

кофе эспрессо 200 мл;

какао.

Способ приготовления

Разделить яйца на желтки и белки.

Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить к желткам одну столовую ложку сахара и взбить до светлой пышной массы.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать маскарпоне со взбитыми желтками. По желанию можно добавить ликер или вино Марсала. В этом рецепте добавлен ром.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить белки с 3 столовым ложками сахара до устойчивых пиков. Аккуратно добавить взбитые желтки к маскарпоне с желтками, перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность крема.

Печенье в кофе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обмакнуть печенье савоярди в кофе. Выложить в форму. Выложить половину крема, потом еще один слой печенья и снова крем.

Крем и печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть форму пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа.

Узор из какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать какао перед подачей.

Кусочек Тирамису. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.

Также мы писали способ приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусный и быстрый рецепт пирога.

Все ищут этот рецепт – самый простой и вкусный яблочный пирог.