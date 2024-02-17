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Классический итальянский рецепт Тирамису

17 февраля 2024 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить самый вкусный и правильный тирамису – видео рецепт
Классический Тирамису. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Классический итальянский десерт Тирамису в переводе означает "Подними меня вверх". Очень нежный воздушный крем из маскарпоне и взбитых яиц выигрышно сочетается с кофе и печеньем савоярди. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • маскарпоне 500 г;
  • яйца крупные 4 шт;
  • сахар 4 ст.л;
  • ликер или вино Марсала 1-2 ст.л. (можно заменить на ром);
  • печенье Савоярди 300 г (36-40 шт.);
  • кофе эспрессо 200 мл;
  • какао. 

Способ приготовления 

Разделить яйца на желтки и белки.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить к желткам одну столовую ложку сахара и взбить до светлой пышной массы.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать маскарпоне со взбитыми желтками. По желанию можно добавить ликер или вино Марсала. В этом рецепте добавлен ром.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить белки с 3 столовым ложками сахара до устойчивых пиков. Аккуратно добавить взбитые желтки к маскарпоне с желтками, перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность крема.

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Печенье в кофе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обмакнуть печенье савоярди в кофе. Выложить в форму. Выложить половину крема, потом еще один слой печенья и снова крем.

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Крем и печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть форму пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа.

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Узор из какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать какао перед подачей.

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Кусочек Тирамису. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный. 

Также мы писали способ приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусный и быстрый рецепт пирога. 

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