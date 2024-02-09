Рецепт питательного пирога кош с курицей и брокколи — видео

Киш с курицей и брокколи — рецепт пирога с нежной начинкой
Рецепт пирога киш с нежной начинкой из курицы и брокколи. Попытайтесь приготовить и убедитесь в том, что этот рецепт стоит вашего внимания.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня в эмиграции.
Вам понадобится:
- мука 200 г;
- сливочное масло 100 г;
- яйцо 1 шт;
- соль;
- сахар.
Для начинки:
- курица (1 среднее филе);
- брокколи 1 головка;
- яйцо 3 шт;
- сметана 200 г;
- лук 1 средний шт;
- масло для жарки;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала приготовим тесто. Для этого нужно добавить к муке сливочное масло и перетереть в крошку, добавить соль и сахар, замесить тесто.
К тесту добавить куриное яйцо, еще раз тщательно перемешать. Тесто должно получиться эластичное. Ставим в холодильник на 20-30 минут.
Нарезать куриное филе, брокколи и лук.
На сковороде обжарить лук. Затем добавить курицу и брокколи.
Тесто выложить на форму для выпечки, формируя бортики.
Основану из теста выпекать при 200 °C 15 минут.
Теперь нужно смешать куриные яйца и сметану. Добавить специи и тщательно перемешать.
Выложить начинку и залить со сметаной яйцами.
Пирог выпекать 30-40 мин. при 180 °C.
Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.
Также мы писали о 3 секретах пышных оладий на кефире.
Читайте Новини.LIVE!