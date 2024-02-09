Рецепт питательного пирога кош с курицей и брокколи — видео

Киш с курицей и брокколи. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Рецепт пирога киш с нежной начинкой из курицы и брокколи. Попытайтесь приготовить и убедитесь в том, что этот рецепт стоит вашего внимания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня в эмиграции.

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Вам понадобится:

мука 200 г;

сливочное масло 100 г;

яйцо 1 шт;

соль;

сахар.

Для начинки:

курица (1 среднее филе);

брокколи 1 головка;

яйцо 3 шт;

сметана 200 г;

лук 1 средний шт;

масло для жарки;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала приготовим тесто. Для этого нужно добавить к муке сливочное масло и перетереть в крошку, добавить соль и сахар, замесить тесто.

Мука и сливочное масло. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

К тесту добавить куриное яйцо, еще раз тщательно перемешать. Тесто должно получиться эластичное. Ставим в холодильник на 20-30 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Нарезать куриное филе, брокколи и лук.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

На сковороде обжарить лук. Затем добавить курицу и брокколи.

Курица и брокколи. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Тесто выложить на форму для выпечки, формируя бортики.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Основану из теста выпекать при 200 °C 15 минут.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Теперь нужно смешать куриные яйца и сметану. Добавить специи и тщательно перемешать.

Яйца и сметана. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Выложить начинку и залить со сметаной яйцами.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Пирог выпекать 30-40 мин. при 180 °C.

Готовый пирог. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

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