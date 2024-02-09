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Киш с курицей и брокколи — рецепт пирога с нежной начинкой

9 февраля 2024 05:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт питательного пирога кош с курицей и брокколи — видео
Киш с курицей и брокколи. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт пирога киш с нежной начинкой из курицы и брокколи. Попытайтесь приготовить и убедитесь в том, что этот рецепт стоит вашего внимания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня в эмиграции.

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Вам понадобится:

  • мука 200 г;
  • сливочное масло 100 г;
  • яйцо 1 шт;
  • соль;
  • сахар.

Для начинки:

  • курица (1 среднее филе);
  • брокколи 1 головка;
  • яйцо 3 шт;
  • сметана 200 г;
  • лук 1 средний шт;
  • масло для жарки;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала приготовим тесто. Для этого нужно добавить к муке сливочное масло и перетереть в крошку, добавить соль и сахар, замесить тесто.

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Мука и сливочное масло. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

К тесту добавить куриное яйцо, еще раз тщательно перемешать. Тесто должно получиться эластичное. Ставим в холодильник на 20-30 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Нарезать куриное филе, брокколи и лук.

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Приготовление начинки. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

На сковороде обжарить лук. Затем добавить курицу и брокколи.

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Курица и брокколи. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Тесто выложить на форму для выпечки, формируя бортики.

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Тесто для пирога. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Основану из теста выпекать при 200 °C 15 минут.

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Тесто для пирога. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Теперь нужно смешать куриные яйца и сметану. Добавить специи и тщательно перемешать.

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Яйца и сметана. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Выложить начинку и залить со сметаной яйцами.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Пирог выпекать 30-40 мин. при 180 °C.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Также мы писали о 3 секретах пышных оладий на кефире.

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