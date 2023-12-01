Самый простой рецепт приготовления имбирного печенья — видео рецепт

Имбирное печенье "николайчики" — рецепт от курсантов Нацгвардии
Курсанты Академии Национальной гвардии Украины приготовили имбирное печенье по собственному рецепту ко Дню Святого Николая. Сохраните этот способ приготовления и для себя.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Национальная академия Национальной гвардии Украины.
Вам понадобится:
- мука 250 гр;
- масло сливочное 100 гр;
- яйцо 1 шт;
- сахарная пудра 100 г;
- мед 25 гр;
- корица 1 ч.л;
- имбирь молотый 1 ч.л;
- какао 1 ч.л;
- разрыхлитель 10 гр;
- соль 1 ч.л;
Способ приготовления
Сначала нужно смешать сливочное масло и сахар. Все тщательно перемешать.
Добавляем все в муку, тщательно перемешаем. Также затем нужно добавить яйцо.
Теперь нужно смешать муку и какао. Добавляем мед и все специи.
Кладем в холодильник на 15-20 минут.
Охлажденное тесто кладем на пергамент и начинаем его раскатывать.
Затем с помощью фигурок выдавливаем печенье.
Выпекать при температуре 180 градусов в течение 12-13 минут.
Готовое печенье осталось украсить с помощью глазури.
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