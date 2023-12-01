Самый простой рецепт приготовления имбирного печенья — видео рецепт

Имбирное печенье. Фото: YouTube @nangu_live

Курсанты Академии Национальной гвардии Украины приготовили имбирное печенье по собственному рецепту ко Дню Святого Николая. Сохраните этот способ приготовления и для себя.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Национальная академия Национальной гвардии Украины.

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Вам понадобится:

мука 250 гр;

масло сливочное 100 гр;

яйцо 1 шт;

сахарная пудра 100 г;

мед 25 гр;

корица 1 ч.л;

имбирь молотый 1 ч.л;

какао 1 ч.л;

разрыхлитель 10 гр;

соль 1 ч.л;

Способ приготовления

Сначала нужно смешать сливочное масло и сахар. Все тщательно перемешать.

Сливочное масло. Фото: YouTube @nangu_live

Добавляем все в муку, тщательно перемешаем. Также затем нужно добавить яйцо.

Приготовление теста. Фото: YouTube @nangu_live

Теперь нужно смешать муку и какао. Добавляем мед и все специи.

Тесто для печенья. Фото: YouTube @nangu_live

Кладем в холодильник на 15-20 минут.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @nangu_live Фото: YouTube @nangu_live

Охлажденное тесто кладем на пергамент и начинаем его раскатывать.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @nangu_live Фото: YouTube @nangu_live

Затем с помощью фигурок выдавливаем печенье.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @nangu_live

Выпекать при температуре 180 градусов в течение 12-13 минут.

Готовое печенье. Фото: YouTube @nangu_live

Готовое печенье осталось украсить с помощью глазури.

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