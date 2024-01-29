Как приготовить скумбрию в духовке — видео рецепт

Идеальный и простой рецепт запеченной скумбрии
По этому рецепту получается очень вкусная и полезная скумбрия. Попытайтесь приготовить и будете советовать этот способ друзьям и знакомым.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- скумбрия — 1 шт.
Для соуса:
- растительное масло — 2 ст.л.;
- соевый соус — 1 ст.л.;
- соль — 0,5 ч.л.;
- паприка — 1 ч.л.;
- молотый перец по вкусу;
- горчица (французская) — 1 ст.л.;
- укроп по вкусу.
Способ приготовления
Скумбрию очищаем от внутренностей, вытаскиваем позвоночник и срезаем все плавники.
По всей рыбе делаем надрезы (удобнее воспользоваться кухонными ножницами).
Готовим соус. Все ингредиенты соединяем и все перемешиваем.
Хорошо смазываем рыбу соусом, переворачиваем каждый кусочек наверх.
Ставим в разогретую духовку до 180 °C на 20-25 минут.
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