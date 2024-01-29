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Идеальный и простой рецепт запеченной скумбрии

29 января 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить скумбрию в духовке — видео рецепт
Запеченная скумбрия. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этому рецепту получается очень вкусная и полезная скумбрия. Попытайтесь приготовить и будете советовать этот способ друзьям и знакомым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

  • скумбрия — 1 шт.

Для соуса:

  • растительное масло — 2 ст.л.;
  • соевый соус — 1 ст.л.;
  • соль — 0,5 ч.л.;
  • паприка — 1 ч.л.;
  • молотый перец по вкусу;
  • горчица (французская) — 1 ст.л.;
  • укроп по вкусу.

Способ приготовления

Скумбрию очищаем от внутренностей, вытаскиваем позвоночник и срезаем все плавники.

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Сырая скумбрия. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

По всей рыбе делаем надрезы (удобнее воспользоваться кухонными ножницами).

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Разрезы на скумбрии. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Готовим соус. Все ингредиенты соединяем и все перемешиваем.

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Соус для рыбы. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Хорошо смазываем рыбу соусом, переворачиваем каждый кусочек наверх.

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Рыба в соусе. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим в разогретую духовку до 180 °C на 20-25 минут.

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Запеченная рыба. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Также мы писали об идеальном рецепте вкусного паштета из скумбрии.

А еще мы писали, как правильно размораживать рыбу и мясо — советы от Клопотенко.

Также советуем ознакомиться с рецептом домашней засолки скумбрии с чесноком.

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скумбрия

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