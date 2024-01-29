Как приготовить скумбрию в духовке — видео рецепт

Запеченная скумбрия. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

По этому рецепту получается очень вкусная и полезная скумбрия. Попытайтесь приготовить и будете советовать этот способ друзьям и знакомым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

скумбрия — 1 шт.

Для соуса:

растительное масло — 2 ст.л.;

соевый соус — 1 ст.л.;

соль — 0,5 ч.л.;

паприка — 1 ч.л.;

молотый перец по вкусу;

горчица (французская) — 1 ст.л.;

укроп по вкусу.

Способ приготовления

Скумбрию очищаем от внутренностей, вытаскиваем позвоночник и срезаем все плавники.

Сырая скумбрия. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

По всей рыбе делаем надрезы (удобнее воспользоваться кухонными ножницами).

Разрезы на скумбрии. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Готовим соус. Все ингредиенты соединяем и все перемешиваем.

Соус для рыбы. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Хорошо смазываем рыбу соусом, переворачиваем каждый кусочек наверх.

Рыба в соусе. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим в разогретую духовку до 180 °C на 20-25 минут.

Запеченная рыба. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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