Простой рецепт заварного крема — видео рецепт

Заварной крем. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Это действительно идеальный рецепт любимого крема для тортов и пирожных. Крем отлично подходит для прослойки наполеона, медовика, бисквитных или вафельных коржей, им заполняют эклеры и трубочки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сладкая жизнь с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

мука — 4 ст.л.;

крахмал — 2 ст.л.;

молоко — 800 мл;

сливочное масло — 80 г.

Способ приготовления

Сначала необходимо в кастрюлю с толстым дном разбить два куриных яйца, добавляем сахар, все тщательно перемешиваем.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Потом добавляем ванильный сахар, все тщательно перемешать.

Сахар и желтки. Фото: YouTube @sweetliferecipe

В несколько этапов добавляем муку. Нужно все тщательно перемешивать.

Добавление муки. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Затем добавляем крахмал, все тщательно перемешать. Можно использовать кукурузный или картофельный крахмал.

Добавление молока. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Затем добавляем молоко комнатной температуры, вливаем тонкой струйкой постоянно перемешивая.

Добавление сливочного масла. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Теперь ставим кастрюлю на средний огонь и постоянно перемешиваем. Варить нужно до загустения. Как только на поверхности крема начнут появляться бульбашки, выключаем огонь и добавляем сливочное масло.

Готовый крем. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Оставляем крем до охлаждения и можно использовать.

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