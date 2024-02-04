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Идеальный рецепт заварного крема для любого торта

4 февраля 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт заварного крема — видео рецепт
Заварной крем. Фото: YouTube @sweetliferecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это действительно идеальный рецепт любимого крема для тортов и пирожных. Крем отлично подходит для прослойки наполеона, медовика, бисквитных или вафельных коржей, им заполняют эклеры и трубочки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сладкая жизнь с Юлией Шевчук

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Вам понадобится: 

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • мука — 4 ст.л.;
  • крахмал — 2 ст.л.;
  • молоко — 800 мл;
  • сливочное масло — 80 г. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо в кастрюлю с толстым дном разбить два куриных яйца, добавляем сахар, все тщательно перемешиваем. 

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Потом добавляем ванильный сахар, все тщательно перемешать. 

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Сахар и желтки. Фото: YouTube @sweetliferecipe

В несколько этапов добавляем муку. Нужно все тщательно перемешивать. 

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Добавление муки. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Затем добавляем крахмал, все тщательно перемешать. Можно использовать кукурузный или картофельный крахмал. 

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Добавление молока. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Затем добавляем молоко комнатной температуры, вливаем тонкой струйкой постоянно перемешивая. 

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Добавление сливочного масла. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Теперь ставим кастрюлю на средний огонь и постоянно перемешиваем. Варить нужно до загустения. Как только на поверхности крема начнут появляться бульбашки, выключаем огонь и добавляем сливочное масло. 

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Готовый крем. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Оставляем крем до охлаждения и можно использовать. 

Раньше мы писали о давнем медовике по рецепту бабушки.

Также мы писали о рецепте яблочного пирога без муки и масла — можно есть на ночь.

Советуем ознакомиться с рецептом вкусного творожного торта "слезы ангела".

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заварной крем

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