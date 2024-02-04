Простой рецепт заварного крема — видео рецепт

Идеальный рецепт заварного крема для любого торта
Это действительно идеальный рецепт любимого крема для тортов и пирожных. Крем отлично подходит для прослойки наполеона, медовика, бисквитных или вафельных коржей, им заполняют эклеры и трубочки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сладкая жизнь с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- мука — 4 ст.л.;
- крахмал — 2 ст.л.;
- молоко — 800 мл;
- сливочное масло — 80 г.
Способ приготовления
Сначала необходимо в кастрюлю с толстым дном разбить два куриных яйца, добавляем сахар, все тщательно перемешиваем.
Потом добавляем ванильный сахар, все тщательно перемешать.
В несколько этапов добавляем муку. Нужно все тщательно перемешивать.
Затем добавляем крахмал, все тщательно перемешать. Можно использовать кукурузный или картофельный крахмал.
Затем добавляем молоко комнатной температуры, вливаем тонкой струйкой постоянно перемешивая.
Теперь ставим кастрюлю на средний огонь и постоянно перемешиваем. Варить нужно до загустения. Как только на поверхности крема начнут появляться бульбашки, выключаем огонь и добавляем сливочное масло.
Оставляем крем до охлаждения и можно использовать.
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