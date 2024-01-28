Самый простой рецепт Наполеона — видео

Идеальный рецепт торта "Наполеон" — очень вкусный крем и коржи
По этому рецепту получается вкуснейший торт Наполеон. В нем просто бесподобный крем и нежные слоеные коржи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- 400 г муки;
- 200 г замороженного сливочного масла;
- 200 г сметаны 15%;
- 1 яйцо большое;
- соль 0,5 ч. л.
Для крема:
- сливочное масло комнатной температуры 200 г;
- сгущенное молоко комнатной температуры 150 г;
- молоко 400 г;
- яйцо 2 шт.;
- сахар 100 г + 20 г ванильного сахара;
- мука 25 г;
- крахмал 25 г.
Для крошки:
- сахарная пудра 1 ст. л.
Способ приготовления
Сначала сделаем основу для заварного крема, так как ей необходимо остыть до комнатной температуры. Смешать яйца с сахаром, ванильным сахаром, мукой, крахмалом.
Добавить молоко. Заварить крем на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы не было комочков и крем не подгорел.
Дать заварной основе остыть до комнатной температуры.
Замороженное сливочное масло натереть на терке, постоянно обмакивая его в муку. Добавить соль к яйцу, перемешать. Добавить яйцо и сметану к крошке из сливочного масла и муки.
Быстро замесить тесто, не нужно долго его вымешивать, необходимо просто объединить в ком. Разделить на 8-10 равных частей, положить в холодильник на 1 час.
Раскатать каждый кусочек теста на пергаменте, при необходимости посыпая тесто мукой. Выпекать 7-8 минут при температуре 200 °С.
Пока корж еще горячий, обрезать его, придавая круглую форму. Выпечь все 8-10 коржей. Обрезки коржей подрумянить в духовке.
Масло комнатной температуры взбить в течение 2 минут, добавить сгущенное молоко комнатной температуры, взбивать несколько минут до получения пышного однородного крема.
Добавить заварную основу комнатной температуры по 1 ч. л. за раз, взбивая до полной однородности.
Остывшие коржи смазать кремом (по 2 ст. л. крема на 1 корж). Верх и бока торта тоже смазать кремом. Из обрезков сделать крошку, перемешать ее с сахарной пудрой. Посыпать крошкой верх и бока торта.
Если любите Наполеон с хрустящими коржами, то поставьте торт в холодильник на 2 часа, чтобы он немного стабилизировался.
Если любите пропитанный Наполеон, дайте ему пропитаться в холодильнике в течение минимум 6-8 часов.
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