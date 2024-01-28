Самый простой рецепт Наполеона — видео

Торт "Наполеон". Фото: YouTube @AlinaFooDee

По этому рецепту получается вкуснейший торт Наполеон. В нем просто бесподобный крем и нежные слоеные коржи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

400 г муки;

200 г замороженного сливочного масла;

200 г сметаны 15%;

1 яйцо большое;

соль 0,5 ч. л.

Для крема:

сливочное масло комнатной температуры 200 г;

сгущенное молоко комнатной температуры 150 г;

молоко 400 г;

яйцо 2 шт.;

сахар 100 г + 20 г ванильного сахара;

мука 25 г;

крахмал 25 г.

Для крошки:

сахарная пудра 1 ст. л.

Способ приготовления

Сначала сделаем основу для заварного крема, так как ей необходимо остыть до комнатной температуры. Смешать яйца с сахаром, ванильным сахаром, мукой, крахмалом.

Сахар и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить молоко. Заварить крем на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы не было комочков и крем не подгорел.

Сахар и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать заварной основе остыть до комнатной температуры.

Сливочное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Замороженное сливочное масло натереть на терке, постоянно обмакивая его в муку. Добавить соль к яйцу, перемешать. Добавить яйцо и сметану к крошке из сливочного масла и муки.

Тесто для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Быстро замесить тесто, не нужно долго его вымешивать, необходимо просто объединить в ком. Разделить на 8-10 равных частей, положить в холодильник на 1 час.

Корж для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать каждый кусочек теста на пергаменте, при необходимости посыпая тесто мукой. Выпекать 7-8 минут при температуре 200 °С.

Корж для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пока корж еще горячий, обрезать его, придавая круглую форму. Выпечь все 8-10 коржей. Обрезки коржей подрумянить в духовке.

Сливочное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Масло комнатной температуры взбить в течение 2 минут, добавить сгущенное молоко комнатной температуры, взбивать несколько минут до получения пышного однородного крема.

Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить заварную основу комнатной температуры по 1 ч. л. за раз, взбивая до полной однородности.

Коржи и крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Остывшие коржи смазать кремом (по 2 ст. л. крема на 1 корж). Верх и бока торта тоже смазать кремом. Из обрезков сделать крошку, перемешать ее с сахарной пудрой. Посыпать крошкой верх и бока торта.

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если любите Наполеон с хрустящими коржами, то поставьте торт в холодильник на 2 часа, чтобы он немного стабилизировался.

Готовый торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если любите пропитанный Наполеон, дайте ему пропитаться в холодильнике в течение минимум 6-8 часов.

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