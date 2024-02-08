Простое и вкусное тесто для пиццы — видео рецепт

Идеальный рецепт теста для пиццы с мягкими корочками
Главный аспект в приготовлении домашней пиццы – это, конечно же, тесто. Это почти классический рецепт итальянского дрожжевого теста, которое получается вкусным, а корочки мягкими и пышными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится (для 600 г теста):
- вода теплая 200 мл;
- 1 ч. л. сухих дрожжей;
- 2 ч. л. сахара;
- 1 ч. л. соли (без горки);
- 2 ст. л. растительного масла;
- мука около 400 г.
Для соуса:
- 250 г помидор;
- базилик 1 горсть свежего или 1 ч. л. сухого;
- чеснок 2 зубчика;
- соль по вкусу;
- сахар.
Способ приготовления
Дрожжи и сахар растворить в теплой воде, добавить 3-4 ст. л. муки, все перемешать, оставить на 15 минут.
В получившуюся опару добавить соль, растительное масло и муку, постепенно замешивая мягкое эластичное тесто.
Вымесить минут 5, сформировать колобок и оставить тесто отдыхать минут на 40 минут или 1 час, тесто должно подойти и увеличиться в объеме.
Для "ленивого" соуса измельчить помидоры очень мелко, на сковороде выпарить из них лишнюю жидкость, добавить мелко нарезанный чеснок и базилик, соль и сахар по вкусу. Можно убрать кожицу из помидор, предварительно их пробланшировав (опустить на 5 минут в кипяток, потом в ледяную воду, кожица будет хорошо отходить).
Тесто раскатываем в круг толщиной 0,5 см аккуратно, чтобы максимально сохранить сформировавшиеся пузырьки воздуха.
Смазываем заготовку пиццы соусом. Сверху выкладываем начинку (начинки берите столько же, сколько и теста).
Духовку прогреваем до 250°C, выпекаем 10-12 минут, не больше, не нужно пересушивать тесто и начинку.
Корки готовой горячей пиццы можно смазать оливковым маслом, а можно этот шаг пропустить, сверху накрыть буквально на 2 минуты полотенцем, чтобы они размягчились.
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