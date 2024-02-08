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Идеальный рецепт теста для пиццы с мягкими корочками

8 февраля 2024 06:20
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Простое и вкусное тесто для пиццы — видео рецепт
Домашняя пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Главный аспект в приготовлении домашней пиццы – это, конечно же, тесто. Это почти классический рецепт итальянского дрожжевого теста, которое получается вкусным, а корочки мягкими и пышными. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится (для 600 г теста): 

  • вода теплая 200 мл;
  • 1 ч. л. сухих дрожжей;
  • 2 ч. л. сахара;
  • 1 ч. л. соли (без горки);
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • мука около 400 г.

Для соуса:

  • 250 г помидор;
  • базилик 1 горсть свежего или 1 ч. л. сухого;
  • чеснок 2 зубчика;
  • соль по вкусу;
  • сахар. 

Способ приготовления 

Дрожжи и сахар растворить в теплой воде, добавить 3-4 ст. л. муки, все перемешать, оставить на 15 минут. 

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Дрожжи и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В получившуюся опару добавить соль, растительное масло и муку, постепенно замешивая мягкое эластичное тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вымесить минут 5, сформировать колобок и оставить тесто отдыхать минут на 40 минут или 1 час, тесто должно подойти и увеличиться в объеме.

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Тесто для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для "ленивого" соуса измельчить помидоры очень мелко, на сковороде выпарить из них лишнюю жидкость, добавить мелко нарезанный чеснок и базилик, соль и сахар по вкусу. Можно убрать кожицу из помидор, предварительно их пробланшировав (опустить на 5 минут в кипяток, потом в ледяную воду, кожица будет хорошо отходить).

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Соус для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто раскатываем в круг толщиной 0,5 см аккуратно, чтобы максимально сохранить сформировавшиеся пузырьки воздуха. 

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Начинка для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазываем заготовку пиццы соусом. Сверху выкладываем начинку (начинки берите столько же, сколько и теста).

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Корж для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Духовку прогреваем до 250°C, выпекаем 10-12 минут, не больше, не нужно пересушивать тесто и начинку. 

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Приготовление пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Корки готовой горячей пиццы можно смазать оливковым маслом, а можно этот шаг пропустить, сверху накрыть буквально на 2 минуты полотенцем, чтобы они размягчились. 

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Готовая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт классического бисквита, проверенного годами, — всего три ингредиента. 

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Еще мы писали рецепт самого быстрого дрожжевого теста для любой выпечки. 

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тесто
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