Простое и вкусное тесто для пиццы — видео рецепт

Домашняя пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Главный аспект в приготовлении домашней пиццы – это, конечно же, тесто. Это почти классический рецепт итальянского дрожжевого теста, которое получается вкусным, а корочки мягкими и пышными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится (для 600 г теста):

вода теплая 200 мл;

1 ч. л. сухих дрожжей;

2 ч. л. сахара;

1 ч. л. соли (без горки);

2 ст. л. растительного масла;

мука около 400 г.

Для соуса:

250 г помидор;

базилик 1 горсть свежего или 1 ч. л. сухого;

чеснок 2 зубчика;

соль по вкусу;

сахар.

Способ приготовления

Дрожжи и сахар растворить в теплой воде, добавить 3-4 ст. л. муки, все перемешать, оставить на 15 минут.

Дрожжи и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В получившуюся опару добавить соль, растительное масло и муку, постепенно замешивая мягкое эластичное тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вымесить минут 5, сформировать колобок и оставить тесто отдыхать минут на 40 минут или 1 час, тесто должно подойти и увеличиться в объеме.

Тесто для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для "ленивого" соуса измельчить помидоры очень мелко, на сковороде выпарить из них лишнюю жидкость, добавить мелко нарезанный чеснок и базилик, соль и сахар по вкусу. Можно убрать кожицу из помидор, предварительно их пробланшировав (опустить на 5 минут в кипяток, потом в ледяную воду, кожица будет хорошо отходить).

Соус для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто раскатываем в круг толщиной 0,5 см аккуратно, чтобы максимально сохранить сформировавшиеся пузырьки воздуха.

Начинка для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазываем заготовку пиццы соусом. Сверху выкладываем начинку (начинки берите столько же, сколько и теста).

Корж для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Духовку прогреваем до 250°C, выпекаем 10-12 минут, не больше, не нужно пересушивать тесто и начинку.

Приготовление пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Корки готовой горячей пиццы можно смазать оливковым маслом, а можно этот шаг пропустить, сверху накрыть буквально на 2 минуты полотенцем, чтобы они размягчились.

Готовая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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