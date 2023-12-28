Идеальное блюдо на новогодний стол из скумбрии — видео рецепт

Рулеты из скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт очень вкусной и ароматной скумбрии. Такие рулетики из скумбрии можно приготовить и подать на новогодний стол или на любой другой праздник. Рыба, запеченная с пряностями в виде рулетиков в маринаде, который достоин отдельной похвалы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

скумбрия свежемороженая 1 кг (2 шт);

черный молотый перец;

кориандр 1 ч.л;

соевый соус 3-4 ст.л;

цедра ¼ лимона;

сок лимона 1 ст.л;

сахара 1 ч.л. без горки.

Способ приготовления

Удалить внутренности и плавники у скумбрии. Разделать каждую скумбрию на филе.

Сырая скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать филе черным перцем по вкусу. Измельчить кориандр и посыпать им филе. На мелкой терке натереть немного цедры лимона и приправить ее филе для аромата.

Филе скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать соевый соус, лимонный сок и сахар. Смазать филе и дать промариноваться в течение 20-30 минут, можно и дольше.

Рулеты из скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чем больше филе маринуется, тем ароматнее и вкуснее получится.

Рулеты из скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Каждое филе разрезать пополам вдоль, из каждой части свернуть рулетик и зафиксировать деревянной шпажкой или зубочисткой. Выложить на пергамент, смазанный растительным маслом.

Рулет из скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 15-20 минут в духовке, заранее разогретой до 180°С.

Ранее мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Также мы писали про идеальный рецепт вкусного паштета из скумбрии.

А еще мы писали, как правильно размораживать рыбу и мясо — советы от Клопотенко.

Также советуем ознакомиться с рецептом домашней засолки скумбрии с чесноком.