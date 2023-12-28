Идеальное блюдо на новогодний стол из скумбрии — видео рецепт

Идеальный рецепт скумбрии, запеченной с пряностями в виде рулетиков
Рецепт очень вкусной и ароматной скумбрии. Такие рулетики из скумбрии можно приготовить и подать на новогодний стол или на любой другой праздник. Рыба, запеченная с пряностями в виде рулетиков в маринаде, который достоин отдельной похвалы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- скумбрия свежемороженая 1 кг (2 шт);
- черный молотый перец;
- кориандр 1 ч.л;
- соевый соус 3-4 ст.л;
- цедра ¼ лимона;
- сок лимона 1 ст.л;
- сахара 1 ч.л. без горки.
Способ приготовления
Удалить внутренности и плавники у скумбрии. Разделать каждую скумбрию на филе.
Посыпать филе черным перцем по вкусу. Измельчить кориандр и посыпать им филе. На мелкой терке натереть немного цедры лимона и приправить ее филе для аромата.
Смешать соевый соус, лимонный сок и сахар. Смазать филе и дать промариноваться в течение 20-30 минут, можно и дольше.
Чем больше филе маринуется, тем ароматнее и вкуснее получится.
Каждое филе разрезать пополам вдоль, из каждой части свернуть рулетик и зафиксировать деревянной шпажкой или зубочисткой. Выложить на пергамент, смазанный растительным маслом.
Выпекать 15-20 минут в духовке, заранее разогретой до 180°С.
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