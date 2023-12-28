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Идеальный рецепт скумбрии, запеченной с пряностями в виде рулетиков

28 декабря 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальное блюдо на новогодний стол из скумбрии — видео рецепт
Рулеты из скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт очень вкусной и ароматной скумбрии. Такие рулетики из скумбрии можно приготовить и подать на новогодний стол или на любой другой праздник. Рыба, запеченная с пряностями в виде рулетиков в маринаде, который достоин отдельной похвалы. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • скумбрия свежемороженая 1 кг (2 шт);
  • черный молотый перец;
  • кориандр 1 ч.л;
  • соевый соус 3-4 ст.л;
  • цедра ¼ лимона;
  • сок лимона 1 ст.л;
  • сахара 1 ч.л. без горки. 

Способ приготовления 

Удалить внутренности и плавники у скумбрии. Разделать каждую скумбрию на филе. 

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Сырая скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать филе черным перцем по вкусу. Измельчить кориандр и посыпать им филе. На мелкой терке натереть немного цедры лимона и приправить ее филе для аромата.

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Филе скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать соевый соус, лимонный сок и сахар. Смазать филе и дать промариноваться в течение 20-30 минут, можно и дольше. 

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Рулеты из скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чем больше филе маринуется, тем ароматнее и вкуснее получится.

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Рулеты из скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Каждое филе разрезать пополам вдоль, из каждой части свернуть рулетик и зафиксировать деревянной шпажкой или зубочисткой. Выложить на пергамент, смазанный растительным маслом.

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Рулет из скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 15-20 минут в духовке, заранее разогретой до 180°С.

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