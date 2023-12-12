Рецепт печеночного торта — видео

Печеночный торт. Фото: YouTube @prostirecepti

Этот рецепт печеночного торта идеально подходит для праздничного стола. Он обладает непревзойденным вкусом и станет настоящим украшением.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

600 г куриной печени;

3 яйца;

2 ст. растительного масла;

3 ст. муки;

2 ст. сметаны;

лук 2 шт.;

морковь 2 шт.;

майонез 300 г;

3 зубчика чеснока;

зелень и салат для украшения;

соль;

перец.

Способ приготовления

К куриной печени добавляем яйца, сметану и соль. Все тщательно измельчить до однородной массы.

Печеночное тесто. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее добавляем муку, тщательно перемешаем. Тесто для блинов готово.

Печеночное тесто. Фото: YouTube @prostirecepti

На разогретой сковороде начинаем жарить печеночные блинчики. Жарить нужно на среднем огне, переворачивать через 1-2 минуты.

Лук для начинки. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно нарезать лук и натереть морковь.

Лук и морковь. Фото: YouTube @prostirecepti

На сковороде жарим лук, затем добавляем морковь.

Печеночный блинчик. Фото: YouTube @prostirecepti

К майонезу добавить тертый чеснок по вкусу.

Начинка из лука и моркови. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь начинаем собирать торт. Смазываем каждый блинчик майонезом и выкладываем начинку из лука и моркови.

Печеный торт. Фото: YouTube @prostirecepti

Таким образом, собираем весь торт. Украсить торт можно с помощью укропа и при желании добавить красную икру.

Кусок печеночного торта. Фото: YouTube @prostirecepti

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