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Идеальный рецепт печеночного торта на закуску к Новому году

12 декабря 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт печеночного торта — видео
Печеночный торт. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт печеночного торта идеально подходит для праздничного стола. Он обладает непревзойденным вкусом и станет настоящим украшением.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • 600 г куриной печени;
  • 3 яйца;
  • 2 ст. растительного масла;
  • 3 ст. муки;
  • 2 ст. сметаны;
  • лук 2 шт.;
  • морковь 2 шт.;
  • майонез 300 г;
  • 3 зубчика чеснока;
  • зелень и салат для украшения;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

К куриной печени добавляем яйца, сметану и соль. Все тщательно измельчить до однородной массы.

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Печеночное тесто. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее добавляем муку, тщательно перемешаем. Тесто для блинов готово.

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Печеночное тесто. Фото: YouTube @prostirecepti

На разогретой сковороде начинаем жарить печеночные блинчики. Жарить нужно на среднем огне, переворачивать через 1-2 минуты.

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Лук для начинки. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно нарезать лук и натереть морковь.

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Лук и морковь. Фото: YouTube @prostirecepti

На сковороде жарим лук, затем добавляем морковь.

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Печеночный блинчик. Фото: YouTube @prostirecepti

К майонезу добавить тертый чеснок по вкусу.

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Начинка из лука и моркови. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь начинаем собирать торт. Смазываем каждый блинчик майонезом и выкладываем начинку из лука и моркови.

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Печеный торт. Фото: YouTube @prostirecepti

Таким образом, собираем весь торт. Украсить торт можно с помощью укропа и при желании добавить красную икру.

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Кусок печеночного торта. Фото: YouTube @prostirecepti

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