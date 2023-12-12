Рецепт печеночного торта — видео

Идеальный рецепт печеночного торта на закуску к Новому году
Этот рецепт печеночного торта идеально подходит для праздничного стола. Он обладает непревзойденным вкусом и станет настоящим украшением.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 600 г куриной печени;
- 3 яйца;
- 2 ст. растительного масла;
- 3 ст. муки;
- 2 ст. сметаны;
- лук 2 шт.;
- морковь 2 шт.;
- майонез 300 г;
- 3 зубчика чеснока;
- зелень и салат для украшения;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
К куриной печени добавляем яйца, сметану и соль. Все тщательно измельчить до однородной массы.
Далее добавляем муку, тщательно перемешаем. Тесто для блинов готово.
На разогретой сковороде начинаем жарить печеночные блинчики. Жарить нужно на среднем огне, переворачивать через 1-2 минуты.
Затем нужно нарезать лук и натереть морковь.
На сковороде жарим лук, затем добавляем морковь.
К майонезу добавить тертый чеснок по вкусу.
Теперь начинаем собирать торт. Смазываем каждый блинчик майонезом и выкладываем начинку из лука и моркови.
Таким образом, собираем весь торт. Украсить торт можно с помощью укропа и при желании добавить красную икру.
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