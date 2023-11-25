Вкусная закуска из моркови к праздничному столу — видео рецепт

Морковь по-корейски. Фото: Freepik

Морковь по-корейски готовится очень быстро и просто. Это не только отличная закуска, но и вкусное дополнение к салатам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе.

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Вам понадобится:

морковь 1 кг;

сахар 2 столовые ложки;

соль 2 чайные ложки;

приправа к моркови 25 г;

чеснок 8 зубков;

перец красный молотый;

лук 1 шт;

масло 100 мл;

уксус яблочный 4 столовые ложки.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть морковь с помощью терки моркови по-корейски.

Морковь для салата. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В морковь на один килограмм добавляем две чайные ложки соли и две столовые ложки сахара. Все тщательно перемешать. Морковь должна пустить сок, для этого оставляем ее постоять в течение 10 минут.

Морковь, сахар и соль. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далее нужно нарезать лук мелкой соломкой. Лук высыпаем на сковороду, его нужно обжарить с добавлением 5 столовых ложек растительного масла.

Лук и растительное масло. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

К моркови добавляем восемь зубчиков давленного чеснока. Сверху чеснока кладем черный перец и 20 грамм моркови по-корейски.

Морковь, специи и чеснок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Заливаем горячим маслом с луком. Все тщательно перемешать.

Морковь по-корейски. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Затем нужно добавить 2-3 столовых ложки яблочного уксуса. Все тщательно перемешать. Дать настояться моркови и можно подавать на стол.

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