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Идеальный рецепт оригинальной моркови по-корейски

25 ноября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусная закуска из моркови к праздничному столу — видео рецепт
Морковь по-корейски. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Морковь по-корейски готовится очень быстро и просто. Это не только отличная закуска, но и вкусное дополнение к салатам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе.

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Вам понадобится:

  • морковь 1 кг;
  • сахар 2 столовые ложки;
  • соль 2 чайные ложки;
  • приправа к моркови 25 г;
  • чеснок 8 зубков;
  • перец красный молотый;
  • лук 1 шт;
  • масло 100 мл;
  • уксус яблочный 4 столовые ложки.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть морковь с помощью терки моркови по-корейски.

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Морковь для салата. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В морковь на один килограмм добавляем две чайные ложки соли и две столовые ложки сахара. Все тщательно перемешать. Морковь должна пустить сок, для этого оставляем ее постоять в течение 10 минут.

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Морковь, сахар и соль. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далее нужно нарезать лук мелкой соломкой. Лук высыпаем на сковороду, его нужно обжарить с добавлением 5 столовых ложек растительного масла.

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Лук и растительное масло. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

К моркови добавляем восемь зубчиков давленного чеснока. Сверху чеснока кладем черный перец и 20 грамм моркови по-корейски.

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Морковь, специи и чеснок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Заливаем горячим маслом с луком. Все тщательно перемешать.

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Морковь по-корейски. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Затем нужно добавить 2-3 столовых ложки яблочного уксуса. Все тщательно перемешать. Дать настояться моркови и можно подавать на стол.

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

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