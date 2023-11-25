Вкусная закуска из моркови к праздничному столу — видео рецепт

Идеальный рецепт оригинальной моркови по-корейски
Морковь по-корейски готовится очень быстро и просто. Это не только отличная закуска, но и вкусное дополнение к салатам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе.
Вам понадобится:
- морковь 1 кг;
- сахар 2 столовые ложки;
- соль 2 чайные ложки;
- приправа к моркови 25 г;
- чеснок 8 зубков;
- перец красный молотый;
- лук 1 шт;
- масло 100 мл;
- уксус яблочный 4 столовые ложки.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть морковь с помощью терки моркови по-корейски.
В морковь на один килограмм добавляем две чайные ложки соли и две столовые ложки сахара. Все тщательно перемешать. Морковь должна пустить сок, для этого оставляем ее постоять в течение 10 минут.
Далее нужно нарезать лук мелкой соломкой. Лук высыпаем на сковороду, его нужно обжарить с добавлением 5 столовых ложек растительного масла.
К моркови добавляем восемь зубчиков давленного чеснока. Сверху чеснока кладем черный перец и 20 грамм моркови по-корейски.
Заливаем горячим маслом с луком. Все тщательно перемешать.
Затем нужно добавить 2-3 столовых ложки яблочного уксуса. Все тщательно перемешать. Дать настояться моркови и можно подавать на стол.
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