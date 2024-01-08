Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Идеальный рецепт куриных ножек в духовке arrow

Идеальный рецепт куриных ножек в духовке

8 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как вкусно приготовить куриные ножки — видео рецепт
Куриные ножки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Куриные ножки по этому рецепту получаются очень ароматные, чесночные и сочные. Ингредиенты простейшие и наверняка, всегда есть в каждом холодильнике. По такому рецепту можно запечь не только голени, но и куриные окорочка, куриные бедра и крылышки. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • куриные голени 1 кг;
  • соевый соус 3 ст.л;
  • кетчуп или томатный соус 3 ст.л;
  • чеснок 7-8 зубчиков;
  • копченая паприка 1 ч.л;
  • черный молотый перец; 
  • сливочное масло растопленное 15-20 г. 

Способ приготовления

Чеснок нарезать на 3-4 части, сделать надрезы в голенях и засунуть в них пластины чеснока.

null
Куриная ножка и чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать соевый соус, кетчуп и растопленное сливочное масло, копченную паприку и черный молотый перец.

null
Маринад для курицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставить голени в этом маринаде минимум на 30 минут, чем дольше они будут мариноваться, тем лучше. 

null
Маринад для курицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем голени на противень, сверху смазываем оставшимся маринадом, запекаем при температуре 200℃ 35-40 минут. 

null
Куриные голени. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 15-20 минут переворачиваем на другую сторону. 

null
Куриные голени. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про гениальный салат из пекинской капусты.

Также мы писали про простой и быстрый рецепт мясного гуляша.

Советуем ознакомиться с самым быстрым способом, как засолить скумбрию или сельдь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме