Как вкусно приготовить куриные ножки — видео рецепт

Куриные ножки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Куриные ножки по этому рецепту получаются очень ароматные, чесночные и сочные. Ингредиенты простейшие и наверняка, всегда есть в каждом холодильнике. По такому рецепту можно запечь не только голени, но и куриные окорочка, куриные бедра и крылышки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриные голени 1 кг;

соевый соус 3 ст.л;

кетчуп или томатный соус 3 ст.л;

чеснок 7-8 зубчиков;

копченая паприка 1 ч.л;

черный молотый перец;

сливочное масло растопленное 15-20 г.

Способ приготовления

Чеснок нарезать на 3-4 части, сделать надрезы в голенях и засунуть в них пластины чеснока.

Куриная ножка и чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать соевый соус, кетчуп и растопленное сливочное масло, копченную паприку и черный молотый перец.

Маринад для курицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставить голени в этом маринаде минимум на 30 минут, чем дольше они будут мариноваться, тем лучше.

Маринад для курицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем голени на противень, сверху смазываем оставшимся маринадом, запекаем при температуре 200℃ 35-40 минут.

Куриные голени. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 15-20 минут переворачиваем на другую сторону.

Куриные голени. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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