Как вкусно приготовить куриные ножки — видео рецепт

Идеальный рецепт куриных ножек в духовке
Куриные ножки по этому рецепту получаются очень ароматные, чесночные и сочные. Ингредиенты простейшие и наверняка, всегда есть в каждом холодильнике. По такому рецепту можно запечь не только голени, но и куриные окорочка, куриные бедра и крылышки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриные голени 1 кг;
- соевый соус 3 ст.л;
- кетчуп или томатный соус 3 ст.л;
- чеснок 7-8 зубчиков;
- копченая паприка 1 ч.л;
- черный молотый перец;
- сливочное масло растопленное 15-20 г.
Способ приготовления
Чеснок нарезать на 3-4 части, сделать надрезы в голенях и засунуть в них пластины чеснока.
Смешать соевый соус, кетчуп и растопленное сливочное масло, копченную паприку и черный молотый перец.
Оставить голени в этом маринаде минимум на 30 минут, чем дольше они будут мариноваться, тем лучше.
Выкладываем голени на противень, сверху смазываем оставшимся маринадом, запекаем при температуре 200℃ 35-40 минут.
Через 15-20 минут переворачиваем на другую сторону.
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