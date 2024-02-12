Кокосовый крем без сахара — простой рецепт приготовления

Идеальный рецепт кокосового крема без сахара для пирожных и тортов
Этот рецепт крема подойдет для тех, кто хочет добавить в свои десерты нечто особенное. Знакомьтесь с идеальным рецептом кокосового крема без сахара, который не только придаст вашим пирожным и тортам неповторимый вкус и нежность, но и удовлетворит самых взыскательных гурманов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.
Вам понадобится:
- кокосовое молоко 400 мл;
- мед 1-2 ст.л;
- желатин 25 г;
- вода 0,5 стакана;
- мед, орехи, кокосовая стружка по вкусу.
Способ приготовления
Кокосовое молоко охладить в холодильнике 8 часов (поставить в холодильник на ночь).
Желатин замочить в воде и когда он набухнет, подогреть до растворения, постепенно помешивая. Охладить до комнатной температуры.
Охлажденное кокосовое молоко взбить до стойких пиков. В процессе взбивания добавить раствор желатина и растопленный мед.
К взбитой массе добавить орехи и кокосовую стружку по желанию. Аккуратно все перемешать.
Крем удобно выкладывать из кондитерского мешка.
Корзинки сделаны из песочного теста без сахара и выпечены в духовке при температуре 200 °C 20 минут.
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