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Идеальный рецепт кокосового крема без сахара для пирожных и тортов

12 февраля 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Кокосовый крем без сахара — простой рецепт приготовления
Кокосовый крем. Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт крема подойдет для тех, кто хочет добавить в свои десерты нечто особенное. Знакомьтесь с идеальным рецептом кокосового крема без сахара, который не только придаст вашим пирожным и тортам неповторимый вкус и нежность, но и удовлетворит самых взыскательных гурманов. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу

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Вам понадобится: 

  • кокосовое молоко 400 мл;
  • мед 1-2 ст.л;
  • желатин 25 г;
  • вода 0,5 стакана;
  • мед, орехи, кокосовая стружка по вкусу.

Способ приготовления 

Кокосовое молоко охладить в холодильнике 8 часов (поставить в холодильник на ночь). 

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Кокосовое молоко. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Желатин замочить в воде и когда он набухнет, подогреть до растворения, постепенно помешивая. Охладить до комнатной температуры.

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Желатин в воде. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Охлажденное кокосовое молоко взбить до стойких пиков. В процессе взбивания добавить раствор желатина и растопленный мед. 

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Теплый желатин. Фото: YouTube @user-Tetiana88

К взбитой массе добавить орехи и кокосовую стружку по желанию. Аккуратно все перемешать.

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Кокосовый крем. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Крем удобно выкладывать из кондитерского мешка. 

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Кондитерский мешок. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Корзинки сделаны из песочного теста без сахара и выпечены в духовке при температуре 200 °C 20 минут.  

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Кокосовый крем. Фото: YouTube @user-Tetiana88

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