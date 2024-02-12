Кокосовый крем без сахара — простой рецепт приготовления

Кокосовый крем. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Этот рецепт крема подойдет для тех, кто хочет добавить в свои десерты нечто особенное. Знакомьтесь с идеальным рецептом кокосового крема без сахара, который не только придаст вашим пирожным и тортам неповторимый вкус и нежность, но и удовлетворит самых взыскательных гурманов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.

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Вам понадобится:

кокосовое молоко 400 мл;

мед 1-2 ст.л;

желатин 25 г;

вода 0,5 стакана;

мед, орехи, кокосовая стружка по вкусу.

Способ приготовления

Кокосовое молоко охладить в холодильнике 8 часов (поставить в холодильник на ночь).

Кокосовое молоко. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Желатин замочить в воде и когда он набухнет, подогреть до растворения, постепенно помешивая. Охладить до комнатной температуры.

Желатин в воде. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Охлажденное кокосовое молоко взбить до стойких пиков. В процессе взбивания добавить раствор желатина и растопленный мед.

Теплый желатин. Фото: YouTube @user-Tetiana88

К взбитой массе добавить орехи и кокосовую стружку по желанию. Аккуратно все перемешать.

Кокосовый крем. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Крем удобно выкладывать из кондитерского мешка.

Кондитерский мешок. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Корзинки сделаны из песочного теста без сахара и выпечены в духовке при температуре 200 °C 20 минут.

Кокосовый крем. Фото: YouTube @user-Tetiana88

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