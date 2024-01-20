Супер вкусный рецепт котлет — видео

Хрустящие котлеты. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Рецептов котлет существует множество, однако всегда возникает вопрос, как их сделать хрустящими, но при этом сочными. Предлагаем ознакомиться с этим способом приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

мясо (свиной ошейок) 500 гр;

лук (средний) 2 шт.;

хлеб (лучше батон) 4-5 кусочка;

яйцо 1 шт.;

соль 1,5 ч.л.;

перец молотый;

сухари (панировочные) 1 уп.;

масло для жарки.

Способ приготовления

Нарезаем мясо и лук на небольшие кусочки.

Кусок мяса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее замачиваем хлеб (лучше батон) в тёплую воду на 5 мин.

Замоченный хлеб. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Перемалываем мясо и лук. Сдавливаем из хлеба лишнюю жидкость и тоже перемалываем.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Добавляем в фарш соль, перец молотый, яйцо и хорошо перемешиваем.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Насыпаем в емкость панировочные сухари, формируем котлетки, обваливаем в сухарях.

Панировочные сухари. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим жарить на среднем огне с обеих сторон до золотой корочки.

Котлеты на сковороде. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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