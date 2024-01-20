Супер вкусный рецепт котлет — видео

Идеальный рецепт хрустящих, но сочных котлет
Рецептов котлет существует множество, однако всегда возникает вопрос, как их сделать хрустящими, но при этом сочными. Предлагаем ознакомиться с этим способом приготовления.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- мясо (свиной ошейок) 500 гр;
- лук (средний) 2 шт.;
- хлеб (лучше батон) 4-5 кусочка;
- яйцо 1 шт.;
- соль 1,5 ч.л.;
- перец молотый;
- сухари (панировочные) 1 уп.;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Нарезаем мясо и лук на небольшие кусочки.
Далее замачиваем хлеб (лучше батон) в тёплую воду на 5 мин.
Перемалываем мясо и лук. Сдавливаем из хлеба лишнюю жидкость и тоже перемалываем.
Добавляем в фарш соль, перец молотый, яйцо и хорошо перемешиваем.
Насыпаем в емкость панировочные сухари, формируем котлетки, обваливаем в сухарях.
Ставим жарить на среднем огне с обеих сторон до золотой корочки.
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