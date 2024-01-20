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Идеальный рецепт хрустящих, но сочных котлет

20 января 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Супер вкусный рецепт котлет — видео
Хрустящие котлеты. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецептов котлет существует множество, однако всегда возникает вопрос, как их сделать хрустящими, но при этом сочными. Предлагаем ознакомиться с этим способом приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

  • мясо (свиной ошейок) 500 гр;
  • лук (средний) 2 шт.;
  • хлеб (лучше батон) 4-5 кусочка;
  • яйцо 1 шт.;
  • соль 1,5 ч.л.;
  • перец молотый;
  • сухари (панировочные) 1 уп.;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Нарезаем мясо и лук на небольшие кусочки.

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Кусок мяса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее замачиваем хлеб (лучше батон) в тёплую воду на 5 мин.

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Замоченный хлеб. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Перемалываем мясо и лук. Сдавливаем из хлеба лишнюю жидкость и тоже перемалываем.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Добавляем в фарш соль, перец молотый, яйцо и хорошо перемешиваем.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Насыпаем в емкость панировочные сухари, формируем котлетки, обваливаем в сухарях.

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Панировочные сухари. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим жарить на среднем огне с обеих сторон до  золотой корочки.

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Котлеты на сковороде. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раньше мы писали о пользе и вреде украинского сала.

Также мы писали об идеальном рецепте вкусного паштета из скумбрии.

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