Дракон оценит такой десерт на 100% — видео рецепт

Десерт с молоком. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт очень вкусного десерта в который можно добавлять любые ягоды и фрукты, но обязательно рекомендуем попробовать с бананом и клубникой. Такой десерт очень просто приготовить. Он состоит всего из одного главного ингредиента – молока и отлично подойдет к новогоднему столу в год Дракона 2024.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

молоко 700 г;

крахмал 1 ст.л. с горкой + 100 г холодного молока;

ванильный сахар 10 г;

щепотка соли;

сахар 2 ст.л;

банан 1 шт;

клубника 200 г;

киви 1 шт.

Способ приготовления

Нагреть молоко до очень горячего состояния, периодически помешивая.

Молоко в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Размешать крахмал в холодном молоке. Влить холодное молоко с крахмалом в горячее молоко.

Крахмаль и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варить до загустения, не забывая перемешивать. Как только появятся первые пузыри кипения, варить еще 1 минуту и снять с огня.

Добавление крахмала. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сахар по вкусу (около 2 ст.л.), щепотку соли и ванильный сахар.

Добавление сахара. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать немного остыть, пока мы будем нарезать клубнику, банан и киви.

Свежая клубника. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать клубнику, банан и киви на кубики.

Приготовление десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить немного фруктов на дно стакана, залить молочным кремом, снова ягоды, потом крем. Украсить клубникой.

Готовый десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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