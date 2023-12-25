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Идеальный рецепт десерта за пять минут на год Дракона 2024

25 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Дракон оценит такой десерт на 100% — видео рецепт
Десерт с молоком. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт очень вкусного десерта в который можно добавлять любые ягоды и фрукты, но обязательно рекомендуем попробовать с бананом и клубникой. Такой десерт очень просто приготовить. Он состоит всего из одного главного ингредиента – молока и отлично подойдет к новогоднему столу в год Дракона 2024. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • молоко 700 г;
  • крахмал 1 ст.л. с горкой + 100 г холодного молока;
  • ванильный сахар 10 г;
  • щепотка соли;
  • сахар 2 ст.л;
  • банан 1 шт;
  • клубника 200 г;
  • киви 1 шт.

Способ приготовления 

Нагреть молоко до очень горячего состояния, периодически помешивая. 

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Молоко в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Размешать крахмал в холодном молоке. Влить холодное молоко с крахмалом в горячее молоко.

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Крахмаль и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варить до загустения, не забывая перемешивать. Как только появятся первые пузыри кипения, варить еще 1 минуту и снять с огня. 

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Добавление крахмала. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сахар по вкусу (около 2 ст.л.), щепотку соли и ванильный сахар. 

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Добавление сахара. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать немного остыть, пока мы будем нарезать клубнику, банан и киви.

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Свежая клубника. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать клубнику, банан и киви на кубики.

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Приготовление десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить немного фруктов на дно стакана, залить молочным кремом, снова ягоды, потом крем. Украсить клубникой.

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Готовый десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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