Дракон оценит такой десерт на 100% — видео рецепт

Идеальный рецепт десерта за пять минут на год Дракона 2024
Рецепт очень вкусного десерта в который можно добавлять любые ягоды и фрукты, но обязательно рекомендуем попробовать с бананом и клубникой. Такой десерт очень просто приготовить. Он состоит всего из одного главного ингредиента – молока и отлично подойдет к новогоднему столу в год Дракона 2024.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- молоко 700 г;
- крахмал 1 ст.л. с горкой + 100 г холодного молока;
- ванильный сахар 10 г;
- щепотка соли;
- сахар 2 ст.л;
- банан 1 шт;
- клубника 200 г;
- киви 1 шт.
Способ приготовления
Нагреть молоко до очень горячего состояния, периодически помешивая.
Размешать крахмал в холодном молоке. Влить холодное молоко с крахмалом в горячее молоко.
Варить до загустения, не забывая перемешивать. Как только появятся первые пузыри кипения, варить еще 1 минуту и снять с огня.
Добавить сахар по вкусу (около 2 ст.л.), щепотку соли и ванильный сахар.
Дать немного остыть, пока мы будем нарезать клубнику, банан и киви.
Нарезать клубнику, банан и киви на кубики.
Выложить немного фруктов на дно стакана, залить молочным кремом, снова ягоды, потом крем. Украсить клубникой.
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