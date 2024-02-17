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Идеальный рецепт ароматного плова, который получится у каждого

17 февраля 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить плов быстро, чтобы он получился рассыпчатым — видео рецепт
Домашний плов. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Что может быть лучше, чем приготовить идеальный ароматный плов, который станет настоящим угощением для всей семьи. Существует множество рецептов, но есть один, который гарантированно удастся повторить каждому. Давайте познакомимся с этим простым и проверенным рецептом, который позволит вам приготовить отличный плов с минимальными усилиями.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Вам понадобится:

  • рис (шлифованный, длиннозернистый) 300 г;
  • вода 400 г;
  • мясо (лопатка свиная) 300 г;
  • лук 1 шт.;
  • морковь 1 шт.;
  • чеснок 9 зубчиков и 1 целая чеснок;
  • лавровые листья 2 шт.;
  • куркума 1 ч. л.;
  • соль;
  • перец молотый;
  • вода для мяса 150 г.

Способ приготовления

Для начала нарезаем мелко чеснок, лук небольшими кусочками, морковь натираем на большой терке.

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Тертая морковь. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее мясо режим на небольшие полоски.

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Кусочки свинины. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим сковороду на средний огонь, добавляем масло и всыпаем чеснок, жарим до хорошей золотистости, чтобы пошел аромат, затем всыпаем мясо и тоже хорошо поджариваем (все это делаем на среднем огне).

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Свинина и лук. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Теперь добавляем лук и тоже его поджариваем, всыпаем морковь, убавляем огонь на минимум, добавляем воду, специи, кладем чеснок, накрываем и тушим под закрытой крышкой до выкипания воды 20 минут. Не забываем помешивать.

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Морковь и специи. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Рис промываем, заливаем водой и ставим на средний огонь, доводим до кипения.

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Рис в кастрюле. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Из муки и воды формируем такую своеобразную лепешку. Когда рис закипел, убавляем огонь на минимум, заклеиваем отверстие (потому что рис готовится за счет пара) быстро перемешиваем (чтобы пар не выходил), накрываем и оставляем ровно на 5 минут.

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Добавление риса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тем временем мясо уже приготовилось. Снова быстро открываем рис, перемешиваем и оставляем еще на 5 минут. Теперь снимаем с огня, укутываем в полотенце и оставляем на 15 минут.

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Готовый плов. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Сочетаем рис с мясом, перемешиваем, добавляем соль по вкусу и можно подавать.

Раньше мы писали о рецепте мясной подливки для макарон, риса, гречки или пюре.

Также Клопотенко рассказал о лайфхаках, как приготовить рассыпчатый рис.

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лайфхаки
рис
крупа
плов

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