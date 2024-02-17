Как приготовить плов быстро, чтобы он получился рассыпчатым — видео рецепт

Идеальный рецепт ароматного плова, который получится у каждого
Что может быть лучше, чем приготовить идеальный ароматный плов, который станет настоящим угощением для всей семьи. Существует множество рецептов, но есть один, который гарантированно удастся повторить каждому. Давайте познакомимся с этим простым и проверенным рецептом, который позволит вам приготовить отличный плов с минимальными усилиями.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- рис (шлифованный, длиннозернистый) 300 г;
- вода 400 г;
- мясо (лопатка свиная) 300 г;
- лук 1 шт.;
- морковь 1 шт.;
- чеснок 9 зубчиков и 1 целая чеснок;
- лавровые листья 2 шт.;
- куркума 1 ч. л.;
- соль;
- перец молотый;
- вода для мяса 150 г.
Способ приготовления
Для начала нарезаем мелко чеснок, лук небольшими кусочками, морковь натираем на большой терке.
Далее мясо режим на небольшие полоски.
Ставим сковороду на средний огонь, добавляем масло и всыпаем чеснок, жарим до хорошей золотистости, чтобы пошел аромат, затем всыпаем мясо и тоже хорошо поджариваем (все это делаем на среднем огне).
Теперь добавляем лук и тоже его поджариваем, всыпаем морковь, убавляем огонь на минимум, добавляем воду, специи, кладем чеснок, накрываем и тушим под закрытой крышкой до выкипания воды 20 минут. Не забываем помешивать.
Рис промываем, заливаем водой и ставим на средний огонь, доводим до кипения.
Из муки и воды формируем такую своеобразную лепешку. Когда рис закипел, убавляем огонь на минимум, заклеиваем отверстие (потому что рис готовится за счет пара) быстро перемешиваем (чтобы пар не выходил), накрываем и оставляем ровно на 5 минут.
Тем временем мясо уже приготовилось. Снова быстро открываем рис, перемешиваем и оставляем еще на 5 минут. Теперь снимаем с огня, укутываем в полотенце и оставляем на 15 минут.
Сочетаем рис с мясом, перемешиваем, добавляем соль по вкусу и можно подавать.
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