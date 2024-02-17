Как приготовить плов быстро, чтобы он получился рассыпчатым — видео рецепт

Домашний плов. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Что может быть лучше, чем приготовить идеальный ароматный плов, который станет настоящим угощением для всей семьи. Существует множество рецептов, но есть один, который гарантированно удастся повторить каждому. Давайте познакомимся с этим простым и проверенным рецептом, который позволит вам приготовить отличный плов с минимальными усилиями.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Вам понадобится:

рис (шлифованный, длиннозернистый) 300 г;

вода 400 г;

мясо (лопатка свиная) 300 г;

лук 1 шт.;

морковь 1 шт.;

чеснок 9 зубчиков и 1 целая чеснок;

лавровые листья 2 шт.;

куркума 1 ч. л.;

соль;

перец молотый;

вода для мяса 150 г.

Способ приготовления

Для начала нарезаем мелко чеснок, лук небольшими кусочками, морковь натираем на большой терке.

Тертая морковь. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее мясо режим на небольшие полоски.

Кусочки свинины. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим сковороду на средний огонь, добавляем масло и всыпаем чеснок, жарим до хорошей золотистости, чтобы пошел аромат, затем всыпаем мясо и тоже хорошо поджариваем (все это делаем на среднем огне).

Свинина и лук. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Теперь добавляем лук и тоже его поджариваем, всыпаем морковь, убавляем огонь на минимум, добавляем воду, специи, кладем чеснок, накрываем и тушим под закрытой крышкой до выкипания воды 20 минут. Не забываем помешивать.

Морковь и специи. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Рис промываем, заливаем водой и ставим на средний огонь, доводим до кипения.

Рис в кастрюле. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Из муки и воды формируем такую своеобразную лепешку. Когда рис закипел, убавляем огонь на минимум, заклеиваем отверстие (потому что рис готовится за счет пара) быстро перемешиваем (чтобы пар не выходил), накрываем и оставляем ровно на 5 минут.

Добавление риса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тем временем мясо уже приготовилось. Снова быстро открываем рис, перемешиваем и оставляем еще на 5 минут. Теперь снимаем с огня, укутываем в полотенце и оставляем на 15 минут.

Готовый плов. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Сочетаем рис с мясом, перемешиваем, добавляем соль по вкусу и можно подавать.

Раньше мы писали о рецепте мясной подливки для макарон, риса, гречки или пюре.

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