Почему красная капуста полезнее белой

Красная капуста. Фото: Freepik

Сегодня мы расскажем об очень простом и доступном продукте, который просто необходим всем людям, которые заботятся о здоровье своей микрофлоры и хотят уменьшить процессы системного воспаления. Этот продукт также продлевает молодость.

Об этом на своем YouTube канале сообщил Доктор Петрик.

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Красная капуста

В краснокочанной капусте содержатся природные красители, которые как раз и придают этот необыкновенный цвет. Называются эти красители антоцианы. Конечно эти красители содержатся не только в красной капусте, например это соединение есть и в чернике, и в голубике, и в черном винограде, и в смородине и в некоторых корнеплодах.

Красная капуста. Фото: Freepik

Но все дело в том, что эти антоцианы очень разные в своем составе. Например в ягодах они очень быстро перевариваются и не устойчивы к действию желудочно-кишечных ферментов и от них мало что остается.

Антоцианы, которые находятся в краснокочанной капусте имеют модифицированную химическую структуру. Благодаря этой модификации они превосходно проходят через желудок, тонкий кишечник и начинают ферментироваться только лишь бактериями толстого кишечника.

Помогает при похудении

Поскольку не все бактерии любят эти антоцианы, то ими питается только хорошая микрофлора. В результате размножения хорошей микрофлоры погибает вредная микрофлора. Но еще до того, как антоцианы проникают в толстый кишечник, они еще в тонком кишечнике блокируют всасывание глюкозы и таким образом, если человек любит сладкое, то он уже получает дополнительную выгоду.

Антоцианы уменьшают выработку воспалительных цитокинов

Провоспалительные цитокины разрушают наш организм. Они отрицательно действуют на центральную нервную систему, на суставы, на мышцы, на сосуды и сердце. Таким образом уменьшение продукции этих цитокинов очень благоприятно для нашего организма.

Красная капуста. Фото: Freepik

Хроническое системное воспаление оно в отличие от бактериального воспаления не вызвано никаким инфекционным реагентом, оно вызывается тем, что у нас в организме накапливаются стареющие клетки, которые служат раздражителем для нашей нервной системы, которая вырабатывают провоспалительные цитокины и таким образом запускается процесс разрушения при старении. А антоцианы препятствуют этому разрушению.

Именно в краснокочанной капусте антоцианы способны долго храниться и выдерживать нагревание до 80 градусов. Поэтому она является наиболее ценным источником антоцианов. Рекомендуется употреблять красную капусту хотя бы 2-3 раза в неделю.

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