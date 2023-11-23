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Идеальная закуска из сала на все случаи жизни

23 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Такое сало съедается через 5 минут — видео рецепт
Закуска из сала. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт нежной и пряной закуски из сала. Это блюдо будет уместно на повседневном и праздничном столе. Лучше всего выбирать грудку с прослойкой мяса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • грудинка из свинины 1,5 кг;
  • вода 1,5 литра;
  • соль 4-5 ст.л;
  • лавровый лист 3 шт;
  • перец горошек 10-15 шт;
  • душистый перец 3-4 шт;
  • приправа карри 1 час;
  • семена кориандра 1 ч.л;
  • сушеный чеснок 1 ч.л;
  • чеснок 2 головки.

Способ приготовления

Сначала нужно немного засолить сало. Для этого нужно обильно добавить соли и отправить в холодильник на 5-6 часов, периодически его нужно переворачивать.

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Кусочки сала. Фото: YouTube @prostirecepti

Для удобства сало нужно порезать на маленькие кусочки и положить в кастрюлю.

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Сало и соль. Фото: YouTube @prostirecepti

Заливаем холодной водой и ставим на огонь. Сало нужно довести до кипения и добавить кориандр, лавровый лист и черный перец. Также советуем добавить чайную ложку куркумы.

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Добавление специй. Фото: YouTube @prostirecepti

Оставляем вариться на небольшом огне в течение 40 минут. Сало нужно оставить в рассоле до полного охлаждения.

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Сало и чеснок. Фото: YouTube @prostirecepti

Готовое сало вынимаем из кастрюли и выкладываем на тарелку. Затем перекладываем его на фольгу.

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Сало в фольге. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарезать чеснок пластинками и добавить к салу. Такое сало можно хранить в морозильной камере.

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Сало и хлеб. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

Или сало по-гуцульски по карпатскому рецепту , оно настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить.

Еще мы писали о самом вкусном рецепте сала по-украински, проверенном годами.

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