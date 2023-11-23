Такое сало съедается через 5 минут — видео рецепт

Идеальная закуска из сала на все случаи жизни
Это рецепт нежной и пряной закуски из сала. Это блюдо будет уместно на повседневном и праздничном столе. Лучше всего выбирать грудку с прослойкой мяса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- грудинка из свинины 1,5 кг;
- вода 1,5 литра;
- соль 4-5 ст.л;
- лавровый лист 3 шт;
- перец горошек 10-15 шт;
- душистый перец 3-4 шт;
- приправа карри 1 час;
- семена кориандра 1 ч.л;
- сушеный чеснок 1 ч.л;
- чеснок 2 головки.
Способ приготовления
Сначала нужно немного засолить сало. Для этого нужно обильно добавить соли и отправить в холодильник на 5-6 часов, периодически его нужно переворачивать.
Для удобства сало нужно порезать на маленькие кусочки и положить в кастрюлю.
Заливаем холодной водой и ставим на огонь. Сало нужно довести до кипения и добавить кориандр, лавровый лист и черный перец. Также советуем добавить чайную ложку куркумы.
Оставляем вариться на небольшом огне в течение 40 минут. Сало нужно оставить в рассоле до полного охлаждения.
Готовое сало вынимаем из кастрюли и выкладываем на тарелку. Затем перекладываем его на фольгу.
Нарезать чеснок пластинками и добавить к салу. Такое сало можно хранить в морозильной камере.
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