Такое сало съедается через 5 минут — видео рецепт

Закуска из сала. Фото: YouTube @prostirecepti

Это рецепт нежной и пряной закуски из сала. Это блюдо будет уместно на повседневном и праздничном столе. Лучше всего выбирать грудку с прослойкой мяса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

грудинка из свинины 1,5 кг;

вода 1,5 литра;

соль 4-5 ст.л;

лавровый лист 3 шт;

перец горошек 10-15 шт;

душистый перец 3-4 шт;

приправа карри 1 час;

семена кориандра 1 ч.л;

сушеный чеснок 1 ч.л;

чеснок 2 головки.

Способ приготовления

Сначала нужно немного засолить сало. Для этого нужно обильно добавить соли и отправить в холодильник на 5-6 часов, периодически его нужно переворачивать.

Кусочки сала. Фото: YouTube @prostirecepti

Для удобства сало нужно порезать на маленькие кусочки и положить в кастрюлю.

Сало и соль. Фото: YouTube @prostirecepti

Заливаем холодной водой и ставим на огонь. Сало нужно довести до кипения и добавить кориандр, лавровый лист и черный перец. Также советуем добавить чайную ложку куркумы.

Добавление специй. Фото: YouTube @prostirecepti

Оставляем вариться на небольшом огне в течение 40 минут. Сало нужно оставить в рассоле до полного охлаждения.

Сало и чеснок. Фото: YouTube @prostirecepti

Готовое сало вынимаем из кастрюли и выкладываем на тарелку. Затем перекладываем его на фольгу.

Сало в фольге. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарезать чеснок пластинками и добавить к салу. Такое сало можно хранить в морозильной камере.

Сало и хлеб. Фото: YouTube @prostirecepti

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