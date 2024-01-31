Какой хлеб полезнее белый или черный

Какой хлеб более полезен для организма, черный или белый
Какой же хлеб полезнее, черный или белый, вокруг этой темы возникает множество споров. Давайте разберемся вместе, учитывая научные факты.
Об этом рассказали Новини.LIVE.
Главные ингредиенты для приготовление хлеба, это мука и вода. Его готовят из пшеничной, кукурузной, ржаной и ячменной муки, а для разнообразия добавляются различные семена и добавки, такие как тмин, мак, курага, кунжут и изюм.
Впервые дрожжевой хлеб начали выпекать в Египте, для создания такого хлеба необходимо было найти тот вид пшеницы, который можно было перемолоть без предварительной сушки с высоким содержанием клейковины.
Польза черного хлеба
В состав черного хлеба входит ржаная мука, закваска, соль вода. Благодаря своим полезным свойствам, черный хлеб особенно ценят врачи и диетологи. Темный хлеб обладает невысокой калорийностью, на 100 граммов приходится 207 килокалорий и 40 граммов углеводов. Низкокалорийным его сложно назвать, но тем не менее его польза очевидна.
Благодаря методике приготовления удается сохранить полезные вещества. В нем сохраняются аминокислоты и высокое содержание клетчатки. Черный хлеб содержит в себе большое количество грубых волокон, которые способствуют очищению организма и выведения вредных веществ.
Благодаря высокому содержанию магния и железа черный хлеб рекомендуется при беременности, эти элементы стимулируют образование кровяных клеток и повышают гемоглобин. Регулярное употребление черного хлеба снижает риск образование злокачественных опухолей и уменьшает возможность развития диабета.
Противопоказания к употреблению черного хлеба
Черный хлеб не стоит есть при нарушениях работы эндокринной системы и при высокой кислотности. Он также не рекомендуется к употреблению людям, которые часто испытывают изжогу или имеют нарушенную работу желчного пузыря. Кроме того, черный хлеб хуже усваивается организмом, несмотря на его пользу.
Польза белого хлеба
В состав белого хлеба входит мука, соль, вода и дрожжи. Разновидностей изделий из пшеничной муки очень много. В белом хлебе содержится большое количество углеводов и витамины группы В. Витамины группы В оказывают положительное действие на нервную, сердечно-сосудистую и репродуктивную системы человека.
В белом хлебе содержатся минеральные вещества необходимые для здоровья костей, ногтей, волос, суставов и крови. При употреблении белого хлеба насыщение наступает быстрее за счет высокого содержания питательных веществ.
Противопоказания к употреблению белого хлеба
В белом хлебе содержится большое количество глютена, поэтому он категорически запрещен людям с его непереносимостью. Он также не пригоден к употреблению для людей с диабетом, поскольку в нем высокое содержание глюкозы. Также он не рекомендуется людям склонным к набору лишнего веса. Белый хлеб также противопоказан при запорах и дисбактериозе кишечника.
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