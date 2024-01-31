Какой хлеб полезнее белый или черный

Разные виды хлеба. Фото: Freepik

Какой же хлеб полезнее, черный или белый, вокруг этой темы возникает множество споров. Давайте разберемся вместе, учитывая научные факты.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

Читайте также:

Главные ингредиенты для приготовление хлеба, это мука и вода. Его готовят из пшеничной, кукурузной, ржаной и ячменной муки, а для разнообразия добавляются различные семена и добавки, такие как тмин, мак, курага, кунжут и изюм.

Впервые дрожжевой хлеб начали выпекать в Египте, для создания такого хлеба необходимо было найти тот вид пшеницы, который можно было перемолоть без предварительной сушки с высоким содержанием клейковины.

Польза черного хлеба

В состав черного хлеба входит ржаная мука, закваска, соль вода. Благодаря своим полезным свойствам, черный хлеб особенно ценят врачи и диетологи. Темный хлеб обладает невысокой калорийностью, на 100 граммов приходится 207 килокалорий и 40 граммов углеводов. Низкокалорийным его сложно назвать, но тем не менее его польза очевидна.

Благодаря методике приготовления удается сохранить полезные вещества. В нем сохраняются аминокислоты и высокое содержание клетчатки. Черный хлеб содержит в себе большое количество грубых волокон, которые способствуют очищению организма и выведения вредных веществ.

Черный хлеб. Фото: Freepik

Благодаря высокому содержанию магния и железа черный хлеб рекомендуется при беременности, эти элементы стимулируют образование кровяных клеток и повышают гемоглобин. Регулярное употребление черного хлеба снижает риск образование злокачественных опухолей и уменьшает возможность развития диабета.

Противопоказания к употреблению черного хлеба

Черный хлеб не стоит есть при нарушениях работы эндокринной системы и при высокой кислотности. Он также не рекомендуется к употреблению людям, которые часто испытывают изжогу или имеют нарушенную работу желчного пузыря. Кроме того, черный хлеб хуже усваивается организмом, несмотря на его пользу.

Польза белого хлеба

В состав белого хлеба входит мука, соль, вода и дрожжи. Разновидностей изделий из пшеничной муки очень много. В белом хлебе содержится большое количество углеводов и витамины группы В. Витамины группы В оказывают положительное действие на нервную, сердечно-сосудистую и репродуктивную системы человека.

Белый хлеб. Фото: Freepik

В белом хлебе содержатся минеральные вещества необходимые для здоровья костей, ногтей, волос, суставов и крови. При употреблении белого хлеба насыщение наступает быстрее за счет высокого содержания питательных веществ.

Противопоказания к употреблению белого хлеба

В белом хлебе содержится большое количество глютена, поэтому он категорически запрещен людям с его непереносимостью. Он также не пригоден к употреблению для людей с диабетом, поскольку в нем высокое содержание глюкозы. Также он не рекомендуется людям склонным к набору лишнего веса. Белый хлеб также противопоказан при запорах и дисбактериозе кишечника.

Ранее мы писали, диетолог рассказала, чем вреден белый хлеб и об опасности глютена.

Также мы писали об удивительных полезных свойствах калины.

Советуем ознакомиться с информацией, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру.